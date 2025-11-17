Svi su ih znali kao "noge nacije", ali nitko nije slutio kako će ispisati posljednje poglavlje

Najpoznatije njemačke sestre blizanke Alice i Ellen Kessler preminule su u 90. godini života postpomognutim samoubojstvom.

Alice i Ellen Kessler, njemačke sestre koje su ostavile trag na talijanskoj poslijeratnoj glazbenoj sceni, preminule su u dobi od 89 godina u Grünwaldu u blizini Münchena.

Policija je u ponedjeljak ujutro potvrdila njihovu smrt nakon što su pozvani u dom u kojem su sestre živjele u stanovima koji su bili povezani kliznim zidom. Vlasti su priopćile kako nema znakova kaznenog djela.

Galerija 6 6 6 6 6

Sestre Kessler - 3 Foto: Profimedia

Sestre Kessler - 8 Foto: Profimedia

Prema pisanju njemačkog Bilda, blizanke su odabrale medicinski potpomognuto samoubojstvo, postupak koji je u Njemačkoj dopušten pod određenim uvjetima. Policija je obaviještena tek nakon što je proces dovršen.

Sestre Kessler - 1 Foto: Profimedia

Rođene 1936. godine u selu Nerchau, od najranije dobi bilo je jasno da su posebno talentirane – ne samo zato što su bile jednojajčane blizanke koje su privlačile pozornost gdje god su se pojavile, nego i zato što su pokazivale izniman osjećaj za ritam, pokret i scenski nastup.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Naša europarlamentarka pokazala kuhinju, jedan detalj je ukrao pozornost!

Godine 1952. napustile su Istočnu Njemačku i otišle u Düsseldorf, čime je započela njihova karijera koja ih je odvela diljem Europe i Sjedinjenih Država, uključujući i suradnje s Frankom Sinatrom i Fredom Astaireom. S 23 godine predstavljale su Zapadnu Njemačku na Eurosongu 1959. s pjesmom "Heute Abend wollen wir tanzen geh'n", osvojivši osmo mjesto.

Sa 19 godina pridružile su se slavnoj plesnoj skupini Bluebell Girls u pariškom Lidou, a tijekom tog vremena upoznale su se s Elvisom Presleyjem koji je tad bio na dopustu iz vojske. Ključan trenutak dogodio se 1962. kada su se preselile u Italiju i postale stalne zvijezde tamošnje televizije. Nastupale su u udarnim emisijama poput Giardino d’inverno i Studio Uno. Pod redateljem Antonellom Falquijem, njihove koreografije, osobito kultni broj “Da-da-un-pa”, učinile su ih simbolima epohe te im priskrbile nadimak "noge nacije".

Sestre Kessler - 7 Foto: Profimedia

Alice i Ellen živjele su gotovo cijeli život zajedno, često u susjednim stanovima, spojenima kliznim vratima. Bila je to veza izgrađena na sestrinskoj ljubavi, ali i desetljećima zajedničkog rada, putovanja i odricanja.

Njihova majka Elsa i mali pas Yello bili su im obitelj, a taj su osjećaj zajedništva željele sačuvati i nakon smrti.

Prema navodima Bilda, sestre su ostavile zajedničku oporuku u kojoj su zatražile da njihove urne budu spojene u jednu te položene uz pepeo njihove majke Else i psa Yella.

"Tako smo odlučile u oporuci", rekla je Ellen u intervjuu 2024. godine, objašnjavajući njihovu želju da ostanu zajedno u smrti, kao što su bile i u životu.

Njihovim odlaskom završila je još jedna etapa zlatnog doba talijanske televizije.

Pogledaji ovo Nekad i sad Pogledajte kako je naša misica izgledala prije pet godina, sad je jasno zašto slovi za favoritkinju

Pogledaji ovo Celebrity Zbog čijeg su se koncerta u Zagrebu stvorili redovi za ulaznice i po kiši?