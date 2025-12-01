Magični kadrovi s Kariba: Thompsonova nećakinja očarava prizorima u badiću!

Lejdi Perković ponovno je privukla pažnju objavom s medenog mjeseca, a egzotični prizori koje je podijelila izgledaju kao kadrovi iz filmske bajke.

Lejdi Perković Jarnec, nećakinja glazbenika Marka Perkovića Thompsona, trenutno proživljava najromantičnije dane – sa suprugom Ivanom Jarnecom otputovala je na medeni mjesec na egzotične Karibe, odakle je svojim pratiteljima poslala pravu razglednicu raja.

Na novoj seriji fotografija koje je objavila, Lejdi pozira na bajkovitoj pješčanoj plaži uz tirkizno more i beskrajno plavo nebo. U bijelom bikiniju i laganoj suknji u istoj nijansi, s cvijetom u kosi i školjkom u ruci, izgleda kao da je upravo izašla iz Disneyevog filma. Upravo tako se i opisala: ''U svom Moana moodu'', dodavši emotikone cvijeta i školjke.

Iza nje se proteže impresivan kruzer usidren u pozadini, dok se valovi lagano prelijevaju po plićaku oko njezinih nogu. Fotografije odišu opuštenošću i bezbrižnošću, a Lejdi se na njima vidi potpuno uronjena u karipsku atmosferu – nasmijana, sunčana i u potpunosti u svom tropskom elementu.

Lejdi Perković - 3 Foto: Instagram

Mladenci su se vjenčali ovog ljeta, a sudeći po prizorima s plaže, njihov medeni mjesec izgleda kao prava filmska bajka.

Lejdi Perković Jarnec i Ivan Jarnec - 3 Foto: Instagram Screenshot

Lejdi Perković Jarnec i Ivan Jarnec - 2 Foto: Instagram Screenshot

Lejdi Perković Jarnec Foto: Instagram

Kakvu vjenčanicu je nosila na vjenčanju, pogledajte OVDJE.

Nedavno se našalila na račun onih koji su htjeli na dvoranske koncerte njezinog strica, a više pogledajte OVDJE.

