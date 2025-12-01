Slavonac koji ima samo jednu svoju pjesmu napravio raspašoj u Velikoj Gorici!

Mladi glazbeni fenomen Jakov Jozinović rasplesao je Veliku Goricu na adventskom koncertu pred prepunim parkom.
Vinkovačka senzacija Jakov Jozinović održao je koncert na Adventu u Velikoj Gorici.
Nastupio je u Parku Plemenite općine turopoljske, koji je bio pun ljudi, a svi su uživo htjeli čuti mladića za kojim luduje cijela regija.
U Varaždinu je večer prije nastupio pred više od deset tisuća ljudi. Zbog gužvi na cesti promet je gotovo stao, a najveći delirij nastao je kada je izveo svoju novu pjesmu ''Polje ruža'', koja je oduševila cijeli varaždinski Korzo.
