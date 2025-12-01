Ivana Knoll pohvalila se velikim uspjehom poslije hejterskih komentara!

Ivana Knoll pohvalila se na društvenim mrežama kako je David Guetta na svoju playlistu stavio njezin prvi singl "City Lights".

Influencerica i jedna od najpoznatijih hrvatskih navijačica, Ivana Knoll, u posljednje vrijeme se bavi i DJ-iranjem, a nedavno je objavila prvi singl "City Lights". Ta 33-godišnjakinja sada se može pohvaliti velikim uspjehom, pogotovo za nekoga čija je prva pjesma tek izašla.

Svjetski poznati DJ, Francuz David Guetta uključio je njezinu pjesmu na playlistu na Spotifyu.

Ivana Knoll - 3 Foto: Ivana Knoll/Instagram

Ivana Knoll - 1 Foto: Ivana Knoll/Instagram

Ivana Knoll Foto: Afp

U pitanju je popis singlova koje je sam izabrao autor mnogih hitova, a ažurira se svaki tjedan. Time se Ivana Knoll našla u društvu ostalih renomiranih DJ-eva poput Afrojacka, Martina Garrixa, Bennyja Benassija, Meduze i Feddea Le Granda.

Ivana Knoll Foto: Spotify screenshot

Ivana Knoll - 4 Foto: Ivana Knoll/Instagram

Ivana Knoll - 2 Foto: Ivana Knoll/Instagram

Ivana Knoll Foto: Goran Stanzl/Pixsell

"Pogodite tko je podržao moj prvi singl 'City Lights'. Nitko drugi nego najveći DJ na svijetu. Hvala, Davide", pohvalila se Ivana, koja nije mogla sakriti uzbuđenje pa je zaplesala.

Knoll je već zabilježila nekoliko nastupa kao DJ-ica, a najviše pozornosti privukla je na Ultra Music Festivalu u Splitu, gdje je prvi put nastupila pred širom publikom.

Ivana Knoll - 2 Foto: Screenshot/Youtube

Ivana Knoll - 4 Foto: Screenshot/Youtube

U jednom intervjuu otkrila je da je DJ-ing zahtjevniji nego što se na prvi pogled čini te da sate provodi u učenju miksanja i pripremi svojih nastupa.

