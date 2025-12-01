Pretraži
Seka Aleksić najavila koncert u Areni Zagreb: "Čast mi je prirediti spektakl!"

Piše showbuzz.hr, Danas @ 14:53 Clubzone komentari
Seka Aleksić - 2 Seka Aleksić - 2 Foto: Vladimir Gašić

Šuškalo se mjesecima, nagađalo i čekalo, a sada je napokon potvrđeno. Jedna od najvećih regionalnih glazbenih zvijezda, Seka Aleksić, održat će svoj prvi koncert u sklopu turneje "Ne daj se kraljice" u Areni Zagreb, koji će ujedno biti i njezin najveći nastup pred hrvatskom publikom do sada.

U 6 ujutro puna crkva vjernika - bili smo na zornici!
lijepa tradicija
Nakon 20 godina Danijela ponovno pjeva božićne pjesme
predivni stari rituali
Ana Gruica Uglešić pokazala je raskošno božićno uređenje
"Izvrnula sam i nogu!"
Emotivni spektakl za velikih 50: Parni Valjak proslavio jubilej!
atmosfera puna emocija
Preminuo Mirko Perković Poky
tužna vijest
Bogdan Beočanin u desetoj emisiji showa Supertalent
''koliko god to okrutno zvučalo...''
Tko je Dylan Douglas?
zgodni nasljednik
Pjevačica Ivana Lovrić mamila poglede na zagrebačkoj špici
Izdanje za pamćenje
Intervju s Ivančicom Pahor
''nakon niza pretraga...''
vijesti
Slučaj ozlijeđene časne sestre
predavala u školi
Muškarac (34) pokušao pobjeći policijskoj ophodnji pa napadao policijske službenike
OZLIJEĐENI POLICAJCI
Drama u Splitu: Muškarac preminuo nakon uhićenja
Naložena obdukcija
show
Preminuo Mirko Perković Poky
tužna vijest
Intervju s Ivančicom Pahor
''nakon niza pretraga...''
Pjevačica Ivana Lovrić mamila poglede na zagrebačkoj špici
Izdanje za pamćenje
zdravlje
Kada i kako piti omega-3 kapsule? Ovo morate znati prije nego ih krenete uzimati
Piše nutricionistica
Što se događa s vašim krvnim tlakom kada uzimate dodatke vitamina D?
Evo što pokazuju istraživanja
Koje meso ima najviše proteina? Pogledajte tablicu
Uključujući i ribu
zabava
Prizor u Bosni natjerao ga je da se okrene i sve snimi! Pogledajte zašto
Urnebesno
Pokušao opljačkati umirovljenika na bankomatu, ovakav rasplet nije očekivao
Svirepi lopov
"Kad vozači sami izmisle svoja prometna pravila": Prizor iz Zagreba pokazao opasno ponašanje
Što to izvodi?
tech
Ukrajina pokazala dokaz da ima rješenje za ruske najopasnije dronove na mlazni pogon
Uspješan presretač
Problemi za oružje budućnosti: Ukrajinska vojska prestala je koristiti Andurilovu tehnologiju
Loše prošli i na testovima
Rusi počeli dronovima loviti ukrajinske zrakoplove i helikoptere: "To je velika prijetnja i svakim danom postaje veći problem"
Nova primjena
sport
Alonso pred otkazom? Real već ima spremnu zamjenu, Pérez cilja na poznato lice
trese mu se stolica
Gigi Becali poludio na vijest da je Željko Kopić kandidat za izbornika Rumunjske
Rigao vatru na Savez
Neviđen potez FIFA-e nakon ždrijeba skupina: Ovo se nikada nije prenosilo uživo!
opa!
tv
MasterChef: ANKETA: Renatina odluka nikome nije bila jasna! Što vi mislite?
OTKRIJTE NAM!
MasterChef: Večeras ne propustite napeti gastroduel! Što će toliko uznemiriti Barbaru?!
TOP 10
U dobru i zlu: Došla mu je s prijedlogom – hoće li prihvatiti pomoć?
U DOBRU I ZLU
putovanja
Tjedni jelovnik zimska jela od 1.12. do 7.12. 2025.
Tjedni jelovnik
Najljepši kolodvor na svijetu: Željeznička katedrala u europskom "gradu dijamanata"
"Lijepi mali kolodvor"
Spektakl iz pećnice: Jedini savjeti koji će vam ikada trebati za savršeno pečeno povrće
Dobro je znati
novac
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Tvrtka žene kontroverznog ugostitelja dobila održavanje LNG broda vrijedno 4,72 milijuna eura
Milijuni tvrtki s jednim zaposlenim
Jedna od najopasnijih država i dalje privlači brojne turiste: "Morate spavati unutar sigurne zone. Nije za one sa slabim srcem"
Turistički procvat
lifestyle
Doris Dragović u bež kaputu brenda DeLight
MODEL BEZ KONKURENCIJE
Parfemi koji se na koži osjete satima
ISPLATIVA KUPOVINA
Josipa Pavičić u ženstvenim čizmama i smeđem kaputu
Dva modna aduta
sve
Preminuo Mirko Perković Poky
tužna vijest
Doris Dragović u bež kaputu brenda DeLight
MODEL BEZ KONKURENCIJE
Intervju s Ivančicom Pahor
''nakon niza pretraga...''
