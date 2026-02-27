Osam puta pred oltarom: Tko su bili muževi glumačke legende?

Elizabeth Taylor ljubila je strastveno, udavala se čak osam puta i iza sebe ostavila ljubavne priče koje su punile naslovnice diljem svijeta.

Na današnji dan, 27. veljače, rođena je Elizabeth Taylor, jedna od najslavnijih diva zlatnog doba Hollywooda. Glumica očaravajuće ljepote i prepoznatljivih ljubičastih očiju ostavila je snažan trag u filmskoj povijesti, ali medijske stupce nije punila samo glumačkim uspjesima.

Njezin buran ljubavni život godinama je intrigirao javnost – udavala se čak osam puta, ali krenimo ispočetka.

Imala je samo 18 godina kada je prvi put stala pred oltar, i to s Conradom Hiltonom, tadašnjim nasljednikom hotelskog carstva Hilton, piše People. Njihovo vjenčanje proglašeno je događajem godine, a svjetski mediji pomno su pratili svaki detalj raskošne ceremonije. No bajka nije dugo potrajala. Već u tjednima nakon vjenčanja Elizabeth je shvatila da je pogriješila te je zatražila razvod. U braku s Hiltonom provela je svega osam mjeseci.

''Postao je tmuran, ljuti i nasilan, fizički i psihički'', napisla je 1988. godine u svojoj biografiji ''Elizabeth Takes Off''.

Par se razveo u siječnju 1951. godine, a Conrad Hilton preminuo je 1969. od srčanog udara.

Njezin drugi brak bio je s britanskim glumcem Michaelom Wildingom, kojeg je upoznala u Engleskoj tijekom snimanja filma ''Ivanhoe''. Vjenčali su se 21. veljače 1952., a iako je on bio od nje 20 godina stariji, to im nije predstavljalo problem. Zajedno su dobili dvojicu sinova, Michaela Jr. i Christophera, a o njemu je godinama kasnije govorila biranim riječima.

''Bio je predivan otac'', rekla je svojedobno za People.

Razveli su se nakon pet godina braka, a poznato je da su ostali u prijateljskim odnosima.

Njezin treći brak mnogi su smatrali onim pravim – no sudbina je imala drugačije planove. Kada je upoznala filmskog producenta Mikea Todda, u njezin život ušao je muškarac koji je točno znao što želi.

''Nije me pitao za brak, rekao mi je'', prisjetila se kasnije u autobiografiji Elizabeth Takes Off.

Bio je 25 godina stariji od nje, ali upravo je s njim, kako je sama priznala, doživjela prvu veliku i zrelu ljubav.

''Bože, kako sam ga voljela. Moje samopouzdanje, moja slika o sebi, sve je raslo pod njegovom energičnom i punom ljubavi brigom'', napisala je.

U braku su dobili kćer Lizu, a činilo se da je napokon pronašla mir. No njihova sreća tragično je prekinuta 22. ožujka 1958. godine, kada je Todd poginuo u padu zrakoplova.

''Iskreno, nisam mislila da ću preživjeti, a nije me bilo ni briga ako ne preživim'', rekla je kasnije o boli koju je tada proživjela.

Nakon njegove smrti tješio ju je Mikeov prijatelj, pjevač Eddie Fisher, s kojim je Taylor ubrzo zatim započela aferu. Fisher je u to vrijeme još bio u braku s glumicom Debbie Reynolds te je njegova veza s Taylor rezultirala velikim skandalom. Nakon rastave od Reynolds, Fisher i Taylor vjenčali su se u Las Vegasu 1959. godine. Kasnije je glumica pričala da se udala zbog tuge pa se i od njega razvela u ožujku 1964. godine.

Aferu s kolegom Richardom Burtonom započela je dok je snimala film "Kleopatra", a oboje su u tom trenutku bili u braku. Nakon rastava su se vjenčali u Montrealu. Zajedno su se pojavili u čak 11 filmova, a cijelu njihovu vezu budno su pratili svi svjetski mediji. Iako su se rastali 1974., godinu kasnije ponovno su se vjenčali. Mediji su njihov brak nazivali "brakom stoljeća", no i toj je ljubavi došao kraj i to samo godinu dana nakon drugog vjenčanja.

''U svom srcu uvijek ću vjerovati da bismo se vjenčali i treći, posljednji put'', rekla je Taylor autorima knjige ''Furious Love: Elizabeth Taylor, Richard Burton and the Marriage of the Century'', Samu Kashneru i Nancy Schoenberge.

Te 1976. Elizabeth je već poznavala svog šestog supruga, političara Johna Warnera. Iste je godine ponovno stala pred oltar, a rastali su se 1981.

''On zna da nije bio ljubav mog života. I ja znam da ja nisam bila ljubav njegova života. Ali voljeli smo se. Sjajno smo se slagali dok nije odlučio postati političar. A onda se oženio Senatom'', rekla je Taylor za The New York Times 2002. godine.

Larryja Fortenskyja upoznala je 1988. godine, a on je postao posljednji muškarac za kojeg se udala. Na dan vjenčanja, 6. listopada 1991. godine, činilo se da je sreća ponovno na njezinoj strani. Raskošna ceremonija okupila je brojna slavna imena iz njezina života, a domaćin je bio Michael Jackson, koji ju je do oltara dopratio zajedno s njezinim najstarijim sinom Michaelom Wildingom Jr. Ipak, njihov brak nije izdržao pritisak javnosti te su se naposljetku razišli.

''Te kamere su bile posvuda. Elizabeth je bila naviknuta na to. Ja se nikada nisam naviknuo'', izjavio je svojedobno.

Unatoč razvodu u listopadu 1996. godine, ostali su u dobrim odnosima, a ona si je obećala da se više nikada neće udati i to si je obećanje ispunila.

