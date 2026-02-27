Lana Jurčević iznenadila videom: "Tri mjeseca se borim da li ovo objaviti..."

Lana Jurčević objavila je ultrazvuk svog drugog djeteta te dirnula pratitelje posebnim prizorom.

Lana Jurčević podijelila je s pratiteljima emotivan trenutak . Objavila je fotografiju ultrazvuka svog drugog djeteta i otkrila da se mjesecima premišljala treba li to učiniti.

"Ja se nadam da me nakon ovog videa neće proglasiti ludom, jer se već tri mjeseca borim sama sa sobom da li ovo objaviti", priznala je.

Pokazujući snimku ultrazvuka, dodala je: "Ovo je moja beba, a ovo su obrisi lica iz profila nekoga tko me toliko podsjeća na...", aludirajući na to da je u obrisima prepoznala lik Isusa.

Objava je odmah izazvala brojne reakcije pratitelja, od dirnutih poruka podrške do iznenađenja.

"Prelijepo", "Baš slatko", "Nisi luda. Dragi Bog ga čuva i pazi", "Nešto najljepše što sam vidjela", pisali su.

Lana Jurčević - 3 Foto: In Magazin

Lana Jurčević i kćerkica Mayla Lily - 3 Foto: Screenshot

Inače, Lana već ima kćerkicu Maylu Lily, a objavila da čeka drugo dijete nedugo nakon objave nove pjesme "Dio mene". Netom uoči Božića ona i partner Filip Kratofil na gender reveal zabavi su otkrili da im u obitelj stiže druga kći.

Lana Jurčević - 3 Foto: Instagram Screenshot

Lana Jurčević i Filip Kratofil Foto: Instagram

