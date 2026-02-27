Gdje je i što danas radi Eni Đorđević iz Masterchefa? Vrckava Puležanka kuha punom parom!

Simpatična Eni Đorđević iz Pule srca gledatelja osvojila je kao natjecateljica Masterchefa, svoje kuhanje svakim danom podiže na novu razinu. Uz to što kreativno osmišljava recepte koje dijeli sa svojim pratiteljima, pokrenula je i kulinarske radionice. Ondje druge uči trikovima i tehnikama koje je pomno upijala od članova žirija. Kako to izgleda, provjerila je naša Matea Slogar za IN magazin.

Eni Đorđević, koja je 2024. u Masterchefu stigla do top 4, sada je u ulozi mentora i svoje znanje prenosi drugima. Sve ono što je usvojila zahvaljujući nezaboravnom televizijskom gastro iskustvu, na radionicama ponosno pokazuje.



''U Masterchefu sam bila učenik i to mi je jako pasalo, a sada sam u ulozi mentora i moram reć da se jako dobro osjećam i vrlo prirodno kao da sam oduvijek to radila'', priznala nam je Eni.



''Danas uče filetirati ribu, mislim da je velika većina danas prvi put učila filetirat, uče raditi temeljac od početka, uče radit emuziju, redukciju i kremu. I to je to - 5 tehnika. Zapravo što želim postić - želim postić da ljudi nauče tehnike'', objasnila nam je Eni.



Ova vrckasta Puležanka, koja se idući mjesec seli u sunčani Split, ipak najveću strast gaji prema umacima. Oni su središnja točka radionica koje je pokrenula. Ono što najskuplje plaćamo u restoranu upravo su umaci koji se pripremaju satima, kaže.

''Ideja je zapravo krenula kad sam shvatila da ljudi zanemaruju umak koji je karakter i potpis svakog kuhara, meso možemo prepržit i ribu kakgod, ali ako imamo umak on će spasit cijelo jelo. Tako da sam rekla moram krenut, moram vidjet kako će ljudi reagirat kad čuju da je ovo prva radionica takve vrste u Hrvatskoj'', priča nam.

Eni je danas kuhanje posao s punim radnim vremenom, a sve je krenulo kada je još prije nekoliko godina počela snimati videouratke, dok je živjela u Maleziji. Iako je po zanimanju frizerka, svoju najveću strast otkrila je u kuhinji.''Uvijek je to bila tema i u Masterchefu jer sam znala bit raščerupana pa kovrčava pa ravna, volim radit frizure jer sam naravno frizerka. To me zanimalo kad sam bila mlađa, a onda sam putem otkrila puno različitih poslova poput prodaje, kuhanja koji me puno više zanimaju tako da je frizertvo ostalo samo na mojim frizurama''.Danas punom parom stvara na društvenim mrežama, a jednog dana želja joj je otvoriti i restoran.''Jedan restorančić imam u planu, dosta ideja, to ne bi bilo nešto klasično i već viđeno, ali jednog dana...'', priča nam.Život joj se nakon Mastercehefa potpuno promijenio, postala je prepoznatljivo i nagrađivano gastronomsko lice, a za kulinarski show Nove TV, za koji su trenutačno prijave u tijeku, ima samo riječi hvale.''Vjerujte da nema osobe koju ja znam da voli kuhati, a da joj nisam predložila Masterchef, on je meni promijenio život. Ja sam zapravo u Masterchefu shvatila da ja ne znam kuhati pa sam onda shvatila aha tehnike, tehnike, tehnike. Savjetujem da tkogod voli kuhati, tko god uživa u kuhinji prijavite se jer možda i vama promijeni život'', poručila je Eni.I možda jednog dana, kako se kaže, učenik nadmaši učitelja.

