Otkriveno gdje je bivša vojvotkinja otišla usred skandala s Epsteinom

Sarah Ferguson povukla se iz javnosti nakon skandala oko princa Andrewa te je, prema pisanju britanskih medija, boravila u švicarskoj klinici, UAE-u i irskom wellness utočištu u Donegalu.

Sarah Ferguson boravila je u zabačenom irskom wellness utočištu nastojeći izbjeći javnost nakon što je morala napustiti Royal Lodge uslijed skandala povezanog s njezinim prijateljstvom s Jeffreyjem Epsteinom.

Bivša vojvotkinja od Yorka (66) napustila je Ujedinjeno Kraljevstvo dok su se ona i njezin bivši suprug sve više nalazili u središtu afere koja je kulminirala njegovim uhićenjem prošlog tjedna.

Dok je Andrew Mountbatten-Windsor uoči dolaska policije više puta fotografiran u Windsoru i na imanju Sandringham, Fergie se u javnosti nije pojavila od kratkog dolaska na krštenje unuke Athenе u palači St James 12. prosinca. To je potaknulo nagađanja o tome gdje se nalazi.

Prema pisanju britanskih medija, dio vremena provela je u poznatoj švicarskoj klinici Paracelsus Recovery u Zürichu, a navodno je boravila i u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, gdje ima bliske kontakte.

Sada se doznaje da je posjetila i luksuzni Ballyliffin Lodge & Spa u Donegalu, gdje je početkom mjeseca viđena u lokalnoj zračnoj luci. Riječ je o osamljenom hotelu s 40 soba na zapadnoj obali Irske.

Irska joj nije nepoznata destinacija. Tijekom boravka 2024. objavila je video sa šetnje plažom i poručila: "Dogodi se da stvari ponekad postanu previše opterećujuće, pa se pokušam maknuti na najljepše, najčarobnije mjesto s daškom svježeg zraka."

"Pozdrav svima! Ovdje sam u Donegalu... Gledam ocean, gledam plažu, gledam školjke. Predivno je biti na vjetru i osjetiti svježi zrak na licu. Prednosti svakodnevnog boravka na svježem zraku zaista mogu učiniti čuda za vas. Hvala ti, Donegal!"

Izvor blizak kraljevskim krugovima tvrdi da je Donegal za Sarah mjesto bijega kada stvari postanu "previše opterećujuće" te da posljednjih tjedana nastoji izbjeći bilo kakvu medijsku pažnju dok razmišlja o sljedećim potezima.

Dok se Fergie povlači iz javnosti, njihove kćeri princeza Eugenie i princeza Beatrice tek su se nedavno pojavile u Londonu, dok je princ Andrew prošlog tjedna proveo 11 sati u pritvoru prije nego što je pušten uz nastavak istrage.

Cijela situacija dodatno je pojačala interes javnosti, dok se Sarah Ferguson, čini se, odlučila za tišinu i bijeg daleko od reflektora.

