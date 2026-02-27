Zagreb ima novu Miss! Mlada umjetnica želi biti glas djevojaka koje sumnjaju u sebe

Anđelina Nosić ponijela je titulu Miss Grada Zagreba, istaknuvši kako želi biti inspiracija djevojkama i pokazati da se snovi mogu ostvariti uz vjeru u sebe.

Na izboru Miss Grada Zagreba, koji je održan 27. veljače u Gastro Globus, titulu najljepše ponijela je Anđelina Nosić, dok je za prvu pratilju proglašena Paola Les.

Anđelinin obrazovni put, koji je vodio od umjetničke gimnazije do smjera medijskog tehničara, odražava njezinu duboku potrebu za kreativnim izražavanjem.

"Za mene umjetnost nije samo hobi, već način života; modu doživljavam kao najiskreniju ekspresiju osobnosti, dok svoju ljubav prema filmu, fotografiji I novinarstvu pokazujem kroz interes za medije. Kao svoj najveći talent istaknula bi crtanje, vještinu koja mi je donijela stipendiju, ali i služila kao unutarnji mir i alat za pronalazak vlastitog identiteta", izjavila je Anđelina.

Anđelina Nosić - 1 Foto: Zvonimir Ferina za Miss Hrvatske

Sportski duh nova missica je razvijala kroz brzo klizanje, sport koji i danas zauzima posebno mjesto u njezinom srcu, dok kondiciju održava redovitim treninzima u teretani. Aktivno govori engleski jezik, a svoju humanu stranu pokazuje volontiranjem u Domu Nade te doniranjem odjeće vjerujući u važnost pomaganja onima kojima je to najpotrebnije. Sudjelovanjem na izboru za Miss, njezina je primarna želja postati inspiracija drugi djevojkama koje se bore s pritiscima medija i osjećajem da nisu dovoljno dobre. Anđelina želi pokazati da svatko može ostvariti svoje snove uz ljubav i vjeru u sebe, bez obzira na životne prepreke. Njezin je cilj pomoći ljudima da promijene perspektivu i uvide ljepotu života, vjerujući da svatko od nas ima slobodu izabrati kakva će osoba postati i kakav će trag ostaviti u svijetu.

Anđelina Nosić - 3 Foto: Zvonimir Ferina za Miss Hrvatske

Lijepa osamnaestogodišnjakinja, kojoj je krunu predala Martina Blažević, postala je treća finalistica 31. izdanja Miss Hrvatske, pridruživši se predstavnicama iz Ličko-senjske županije Antoneli Antonić te Miss Vukovarsko-srijemske županije Noeli Peulić.

Večer je protekla u svečanom ozračju, a program je vodio Davor Garić, dok je glazbeni ugođaj dodatno obogatio nastup Danijela Banić.

O pobjednici su između ostalih odlučivale čak četiri hrvatske missice; aktualna Miss Hrvatske Ema Helena Vičar, koju uskoro očekuje odlazak na izbor Miss Svijeta i bivše missice Tomislava Dukić i Lucija Begić, nositeljica titule 71.Miss World Sport te Ivana Delač , Miss Universe Hrvatske 2003 .

Izboru su prisustvovali i modna agentica Tihana Harapin Zalepugin te Antonela Čakić Miss grada Zagreba i Zagrebačke županije 2016, Tara Begedin Miss Grada Zagreba 2023 i Martina Blažević Miss Grada Zagreba 2024.

Anđelina Nosić - 4 Foto: Zvonimir Ferina za Miss Hrvatske

Natjecateljice su se tijekom večeri predstavile kroz tri modna izlaza. Prvi izlaz donio je modne dodatke iz Optike Neovision, u drugom i trećem izlazu kandidatkinje su zablistale u vjenčanicama i večernjim haljinama Nikolina Wedding Store, uz ručno rađeni srebrni nakit s dragim i poludragim kamenjem te biserima iz Gemstone Gallery by Ivana Milun.

Poseban trenutak večeri bilo je proglašenje pobjednice, kojoj je uručena kruna izrađena od dragog i poludragog kamenja, simbolično označivši početak nove etape te put prema kruni 31.Miss Hrvatske.

Za besprijekoran izgled finalistica pobrinuo se make-up studio Zia beauty PMU, pod vodstvom Patricija Pračec, dok je za frizure bio zadužen Frizersko-pedikerski salon LIFE, uz kreativni tim koji su činile Laura Marjanović i Bruna Mišlov.

"Hvala svim suradnicima koji su podržali izbor Revelo cosmetisc i Estrella Beauty, Alabdulla poliklinici, Cedeviti, Labtex, Nikolina wedding storeu i Gemstone Gallery", izjavila je vlasnica licence Miss Hrvatske za Miss Svijeta, Iva Loparić Kontek nakon izbora.

