Ovako je Thompson na početku koncerta dočekao publiku u Splitu: "Hvaljen Isus i Marija"

Marko Perković Thompson nastavio je svoju koncertnu turneju u Splitu, gdje ga je dočekala dvorana ispunjena do zadnjeg mjesta.

Marko Perković Thompson nastavio je svoju dvoransku turneju prvim koncertom u splitskim Gripama. Nekoliko tisuća ljudi satima je stajalo pred ulazom u dvoranu kako bi zauzeli što bolja mjesta, a ako je zaključiti prema fotografijama, sve je bilo ispunjeno.

Već od prve pjesme u publici su se zavijorile hrvatske zastave, a nakon izvedbe pjesme "Ustani iz sjene", okupljenima se obratio sam pjevač.

Galerija 34 34 34 34 34

Marko Perković Thompson Foto: Cropix

Marko Perković Thompson Foto: Nikola Brboleza / CROPIX

Thompsonovi fanovi uoči koncerta u Splitu - 4 Foto: Nikola Brboleza / CROPIX

Thompsonovi fanovi uoči koncerta u Splitu - 3 Foto: Nikola Brboleza / CROPIX

"Hvaljen Isus i Marija. Zaista je lijepo doći u Split, u grad za koji si vezan, živjeti u njemu i svirati glazbu koju voliš. Prošli smo lijepe momente s ovom turnejom", poručio je Thompson, dodavši koje su sve gradove prošli dosad. "Bilo je jako lijepo u svim gradovima koje sam nabrojio, ali došli smo u srce Hrvatske. Vidim da će ovo biti prelijepa večer i učinimo ovu večer najljepšom, da je se sjećamo."

Thompsonovi fanovi uoči koncerta u Splitu - 1 Foto: Nikola Brboleza / CROPIX

Thompsonovi fanovi uoči koncerta u Splitu - 2 Foto: Nikola Brboleza / CROPIX

Pogledaji ovo Zanimljivosti Kako izgleda samozatajna sestra Enriquea Iglesiasa? Život joj je obilježila teška nesreća

I uoči ostalih pjesama je održao nekoliko govora, prisjetivši se da je obilježena godišnjica međunarodnog priznanja Hrvatske.

Turneja je započela koncertom na zagrebačkom Hipodromu, a dosad je održao nastupe na sinjskom Hipodromu, Osijeku, Varaždinu, Zadru, zagrebačkoj Areni i Poreču. U subotu je zakazan još jedan koncert u Gripama, a iduća stanica je Rijeka početkom veljače.

Thompsonovi fanovi uoči koncerta u Splitu - 6 Foto: Nikola Brboleza / CROPIX

Thompsonovi fanovi uoči koncerta u Splitu - 9 Foto: Nikola Brboleza / CROPIX

Kako je sve izgledalo na početku, pogledajte OVDJE.

Na koncertu u zagrebačkoj Areni bio je i Mirko Alilović. Više o tome pročitajte OVDJE.

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Njezine noge izvor su milijunskih zarada, koje je sada istaknula u ultra kratkoj suknji

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Zanimljivosti Kako je izgledalo vjenčanje Mate Rimca? Mladenka je ispoštovala stari običaj, a na slavlje su stigli u Neveri!

Pogledaji ovo Celebrity Potez Kate Middleton kojim je prekršila kraljevski protokol donio joj salvu komplimenata

Pogledaji ovo Zanimljivosti Ona je najuspješnila glumica svih vremena po zaradi na kinoblagajnama, evo koja cifra je u pitanju!