Kako je izgledalo vjenčanje Mate Rimca? Mladenka je ispoštovala stari običaj, a na slavlje su stigli u Neveri!

O svadbi Mate Rimca i Katarine Lovrić 2021. godine pričalo se danima, no njihov brak okončan je nakon tri godine.

Ljubavni život Mate Rimca ponovno je u fokusu javnosti nakon što je snimljen u prisnom druženju sa zanosnom plavušom. Nije dugo trebalo da se otkrije identitet misteriozne dame – riječ je o 28-godišnjoj Barbari Kotarski, modelu i filantropkinji.

Inače, Mate je prethodno bio u braku s Katarinom Lovrić, a razveli su se nakon tri godine braka.

Sudbonosno da izrekli su u svibnju 2021. godine u Vili Dalmacija u Splitu, a zatim su u srpnju imali crkveno vjenčanje u Livnu.

Nakon vjenčanja uslijedilo je veliko svadbeno slavlje u znaku prirode, zbog čega je prostor oko velikog staklenog šatora bio uređen u rustikalnom stilu, okružen s čak 150 bala sijena, a par je tamo stigao u žutoj Neveri.

Tada je na društvenim mrežama osvanuo i video koji je otkrio da je Katarina izvela stari vjenčani običaj. Naime, pomolila se i svom snagom bacila jabuku preko krova kuće, što je bio dobar znak. Običaj nalaže da se jabuka ne smije vratiti niz krov. Naime, tako mladenka dokazuje da je dovoljno snažna za kućanske poslove i druge poslove izvan kuće. To znači i da se neće vratiti svojoj kući, nego će ostati s mladoženjom jer će uspješno ispunjavati svoje obveze.

Poznato je i da su Matu i Katarinu i njihove uzvanike zabavljali Zabranjeno pušenje i Momčilo Bajagić Bajaga, a mladenci su uz pjesmu ''Bademi i so'' otplesali prvi ples.

Kako su pisali domaći mediji, Katarina je na vjenčanju nosila vjenčanicu Dianas Dream brenda Viktor&Rolf, po koju je, navodno, otišla u Milano. Mate je nosio karirano plavo odijelo.

