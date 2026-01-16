Velika regionalna zvijezda čeka prvo dijete! Najljepše vijesti sama je potvrdila

Nakon šuškanja u medijima, srpska pjevačica je i sama potvrdila sretnu vijest.

Srpska pjevačica Edita Aradinović očekuje svoje prvo dijete, piše Blic.

Kako prenosi spomenuti mediji, 32-godišnja pjevačica u vezi je s Nenadom Stevićem, a trenutačno je u trećem mjesecu trudnoće.

Nakon medijskih napisa, Edita se oglasila te potvrdila vijesti o prinovi.

''Da, jesam, trudna sam. Samo još uvijek nije trenutak da se radujem, dok ne saznam da je sve u redu s bebom. Iz tog razloga ne bih ulazila u detalje. Nadam se da će sve biti dobro, pa da možemo lijepo pričati o tome'', rekla je za Kurir, a par navodno već planira vjenčannje u krugu najbližih.

Prema pisanju srpskih medija, trudničke dane Edita provodi u Dubaiju, gdje se odmara od nastupa te se posvetila životu daleko od očiju javnosti.

