Koje pjesme s Dore se najviše slušaju? Jedna od njih uvjerljivo vodi ispred svih!

Ansambl Lelek s pjesmom "Andromeda" predvodi najslušanije pjesme s Dore 2026. na platformama YouTube i Spotify.

Pjesme Dore 2026. već tjedan dana kruže radijskim eterom Hrvatske i streaming servisima, a već prvi podaci otkrivaju koji su jasni favoriti.

I dok bi prvi rezultati emitiranja na radijskim postajama trebali biti objavljeni početkom idućeg tjedna, platforme YouTube i Spotify već imaju jasnog favorita.

LELEK Foto: Screenshot

Pjesma "Andromeda" ansambla Lelek na YouTubeu ima oko 243 tisuće pregleda, dok na Spotifyju broji oko 53 tisuće streamova. U odnosu na tjedan ranije na YouTubeu je došlo do promjene, pa je drugi najgledaniji video onaj za "From Ashes to Flame" Alena Đurasa (oko 165 tisuća pregleda), a treći za "Uninterrupted" osječke plesačice i pjevačice Noelle (oko 141 tisuću). Među prvih pet našli su se i spotovi za pjesme "Ledina" (ToMa, oko 132 tisuće pregleda, broj 4) i "Tama" (Lana Mandarić, oko 128 tisuća, broj 5).

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko su hrvatske rukometne WAGsice? Ove ljepotice našim su rukometašima najveća podrška

Na Spotifyju je drugačija situacija - druga najstreamanija pjesma je "My Mind" slovensko-hrvatske pjevačice Zevin, a treća "Dora" koju izvodi Ananda. Među pet najstreamanijih našle su se i "Tama" (četvrto mjesto) i "Ledina" (peto mjesto).

LELEK Foto: Screenshot

LELEK Foto: Screenshot

Na kanalu Dore sve pjesme imaju oko 2,1 milijuna pregleda, a na Spotifyju oko 181 tisuću streamova, što pokazuje veliki interes domaće i strane publike.

Redoslijed nastupa u polufinalima pogledajte OVDJE.

Kako se Stela Rade priprema, pogledajte OVDJE.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Kraljica bikinija vratila se prirodnom izgledu nakon brojnih zahvata: "Sada izgledaš puno mlađe!"

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Nekad i sad Koliko je operacija previše? Crte lica koje su je proslavile sada su gotovo neprepoznatljive

Pogledaji ovo Nekad i sad Daenerys i Khal Drogo poslije 15 godina opet skupa Zgodni glumac iznenadio kolegicu na setu

Pogledaji ovo Celebrity Ova daleka destinacija pokazala se pravim izazovom za Luku Nižetića: "2500 m, orkanski vitar, crijevna viroza...''