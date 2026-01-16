Tko su hrvatske rukometne WAGsice? Ove ljepotice našim su rukometašima najveća podrška

Uoči početka Europskog prvenstva u rukometu zavirili smo u ljubavne živote hrvatskih rukometaša i otkrivamo tko su njihove bolje polovice.

Danas započinje Europsko prvenstvo u rukometu. Dok će hrvatski rukometaši na terenu davati sve od sebe, s tribina i iz privatnosti domova bodrit će ih njihove bolje polovice. Iako mnogi od njih svoj privatni život čuvaju daleko od očiju javnosti, neke ljubavne priče traju godinama i prava su inspiracija. Donosimo pregled žena koje stoje uz naše rukometne zvijezde.

Jedna od najpoznatijih partnerica hrvatskih rukometaša sigurno je Lucija Duvnjak, supruga kapetana reprezentacije Domagoja Duvnjaka. Par se upoznao još u srednjoškolskim danima u rodnom Đakovu, a i danas slove za jedan od najskladnijih parova na sportskoj sceni. Samozatajna Lucija rijetko se pojavljuje na društvenim mrežama, a Domagoj o njihovoj vezi nikada nije volio previše govoriti. U braku su dobili sinove Šimu i Juru, a u ožujku 2024. godine obitelj se proširila dolaskom kćeri Ane Maris. Više o tome pročitajte OVDJE.

Domagoj i Lucija Duvnjak - 4 Foto: Instagram

Velika potpora Luki Cindriću je njegova supruga Lara, s kojom je u vezi još od srednjoškolskih dana. I sama rukometašica iz Ogulina, Lara odlično razumije sportski život i izazove koje on nosi. Svoju ljubav okrunili su brakom 2022. godine, a svadbu je dodatno obilježio nastup Maje Šuput. Roditelji su djevojčice Alise i sina Rikarda. Više o njihovoj ljubavnoj priči pročitajte OVDJE.

Luka Cindrić i supruga Lara - 3 Foto: Instagram

Rukometaš Mario Šoštarić već se 15 godina može pohvaliti stabilnim brakom. Njegovo srce osvojila je lijepa Slovenka Tjaša, s kojom ima dvoje djece – kćer Avu i sina Finna. Njihova dugogodišnja ljubav jedan je od primjera kako sportska karijera i obiteljski život mogu ići ruku pod ruku.

Mario Šoštarić i supruga Tjaša - 7 Foto: Instagram

U lipnju 2024. godine sudbonosno ''da'' izgovorio je Ivan Martinović, koji se oženio austrijskom odbojkašicom Miriam Rath. Par je prije vjenčanja bio u dugogodišnjoj vezi, a zaručio se u prosincu 2023. godine. Na društvenim mrežama podijelili su tek poneki kadar s romantičnog vjenčanja, no Miriam privatni život drži podalje od javnosti jer su joj profili zaključani. Prekrasne prizore s vjenčanja pogledajte OVDJE.

Ivan Martinović i Miriam Rath Foto: Instagram

Svadba Ivana Martinovića i Miriam - 1 Foto: Instagram

Zvonimir Srna već godinama ljubi tajanstvenu Doru Galić, a zajedničke fotografije rijetko dijeli sa svojim pratiteljima. Ipak, nakon utakmice s Mađarskom par su uhvatili i fotografi, a tada je Dora privukla veliku pozornost javnosti. Zanimljivo je i da je Zvonimir nećak bivšega nogometnog reprezentativca Darija Srne. Fotografije pogledajte OVDJE.

Zvonimir Srna Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Zvonimir Srna Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Srce mladog reprezentativca Dominika Kuzmanovića osvojila je Zagrepčanka Kim, po struci ekonomistica. Iako Dominik svoj privatni život drži daleko od javnosti, na društvenim mrežama prošle je godine prvi put objavio zajedničku fotografiju i potvrdio da je zaljubljen.

Dominik Kuzmanović i djevojka Kim - 1 Foto: Instagram

Dominik Kuzmanović s djevojkom Foto: Ronald Gorsic / CROPIX

S tribina podršku Tinu Lučinu redovito pruža njegova djevojka Klara Lučić iz Županje. Par često dijeli zajedničke trenutke na Instagramu, a njihova opuštena i mladenačka energija ne prolazi nezapaženo.

Tin Lučin i Klara Lučić - 1 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Tin Lučin i Klara Lučić Foto: Instagram

David Mandić također je u sretnom braku. Godine 2021. oženio se svojom dugogodišnjom djevojkom Anom, koja mu je najveća podrška.

David Mandić i supruga Ana Foto: Instagram

