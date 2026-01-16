Danijela Martinović i adrenalin? Pogledajte u kakvu se avanturu upustila s partnerom Josipom

Iako je mnogi doživljavaju kao tihu i krhku, Danijela Martinović u stvarnosti živi prilično adrenalinski život.

Iako se na prvu doima nježnom, povučenom i pomalo plahom, Danijela Martinović ima sasvim drukčiju stranu koju rado pokazuje – onu avanturističku i adrenalinsku.

Popularna pjevačica već je više puta dokazala da ne bježi od uzbuđenja te da obožava aktivnosti koje mnogi ne bi tako lako isprobali.

Danijela Martinović Foto: Instagram

Na svom profilu na Facebooku Danijela je podijelila trenutke u kojima vozi quad, jaše konja, ali i uživa u boravku u prirodi, pokazujući koliko joj znače sloboda i kretanje.

Posebno je oduševila obožavatelje prizorima sa zip-linea, koji je prošle godine isprobala zajedno sa svojim partnerom Josipom Plavićem.

