Ibrahimović podijelio svoju metodu odgoja sinova: ''Ako sam ja mogao s te tri stvari, možete i vi''

Iako je godinama bio sinonim za luksuz i uspjeh, Zlatan Ibrahimović otkrio je da u odgoju svoje djece ne priznaje privilegije.

Zlatan Ibrahimović poznat je po tome da nikada ne bira riječi, a ništa drukčiji nije bio ni u podcastu Slavena Bilića ''(Ne)uspjeh prvaka'', u kojem je otvoreno govorio o roditeljstvu i odgoju svojih sinova – Maximiliana i Vincenta.

Legendarni nogometaš otkrio je kako mu je jedan od glavnih ciljeva u odgoju djece naučiti ih samostalnosti, bez obzira na bogatstvo i privilegije koje dolaze s njegovim imenom.

Zlatan Ibrahimović Foto: Instagram

''Ako s 18 godina nisu samostalni, nisam uspio. Bili smo na Beverly Hillsu… Ne pričam to da bih se pravio važnim, nego sam tako stvarno radio. Tada sam igrao u Los Angelesu. Djeca su išla u školu, a svi su imali vozače. U školi sam vidio samo dva bicikla – Vincentov i Maximilianov. Kupio sam im dva bicikla i rekao: 'Uzmite bicikle i idite sami u školu.' Bio sam tvrd i jak, ali uvijek za njihovo dobro i dosljedan'', rekao je Zlatan.

Zlatan Ibrahimović i sin Maximilian - 2 Foto: Profimedia

Zlatan Ibrahimović - 6 Foto: Instagram Screenshot

Pogledaji ovo Nekad i sad Predivna plavuša za koju se šuška da je nova ljubav Mate Rimca nekad je imala potpuno drugačiji imidž!

Posebno je naglasio kako svojoj djeci ne želi olakšati život novcem, već ih pripremiti za stvarni svijet. U tom kontekstu dotaknuo se i društvenih mreža – stariji sin Macimilian Instagram je otvorio tek 2024. godine, dok maloljetni Vincent još nema pristup društvenim mrežama.

''Mlijeko, kruh i bolonjez. Tri stvari. Kažem svojoj djeci – ako sam ja mogao uspjeti s te tri stvari, onda i vi možete. Imam više novca nego moji roditelji. S novcem je lakše živjeti, ali on ti neće donijeti sreću'', iskreno je poručio.

Na kraju je jasno dao do znanja koje vrijednosti smatra ključnima:

''Djecu učim disciplini, poštovanju i samostalnosti.''

Podržavate li njegov način odgoja? Da, potpuno!

Ne, pretjeruje

Nemam djecu pa ne mogu procijeniti Da, potpuno!

Ne, pretjeruje

Nemam djecu pa ne mogu procijeniti Ukupno glasova:

Iako je Zlatan jedan od najpoznatijih sportaša na svijetu, čini se da u ulozi oca ne priznaje status zvijezde – već samo rad, red i odgovornost.

Pogledaji ovo Celebrity Zvijezda Kumova usudila se na nešto što mnogi ne bi: ''Tko normalan na -10, snijegu i bljuzgi?''

Devetnaestogodišnji Maximilian ove godine počinje igrati za Ajax, a kako izgleda, pogledajte OVDJE.

Oba sina dobio je s 11 godina starijom partnericom Helenom Seger, s kojom je u dugogodišnjoj vezi.

Zlatan Ibrahimović, Helena Seger Foto: Afp

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Nekad i sad Koliko je operacija previše? Crte lica koje su je proslavile sada su gotovo neprepoznatljive

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Katarina Baban vratila se u vrijeme kada su se snovi počeli ostvarivati: "Ta godina je bila čudo!"

Pogledaji ovo Celebrity Dino Bešlić prisjetio se pokojnog oca uz rijetku fotografiju i pjesmu koja je dala emotivnu težinu