Kako je moguće da ovako izgleda u 48. godini? Badić-fotke milijunašice ostavljaju bez riječi

Nicole Scherzinger uživa na luksuznom odmoru na Maldivima sa zaručnikom Thomom Evansom.

Nicole Scherzinger izgledala je zanosno dok je pozirala u nizu bikinija tijekom odmora na Maldivima sa zaručnikom Thomom Evansom.

Galerija 28 28 28 28 28

Pjevačica grupe Pussycat Dolls (47) i bivši ragbijaš odsjeli su u luksuznom resortu One&Only Reethi Rah, u kojem noćenje u vili stoji od 2.700 funti naviše.

Nicole je pokazala besprijekornu figuru u plavom bikiniju dok je plivala s Thomom, koji je pokazao svoje isklesano tijelo u bež kratkim hlačama, zagrlivši je oko struka. U drugoj fotografiji pozira u crnom bikiniju s velikim šeširom držeći dvije čaše vina.

Tijekom odmora par se okušao i u veslanju na dasci, a Nicole je podijelila i fotografiju u lepršavoj boho haljini dok je uživala u šetnji resortom. U još jednoj objavi ležerno pozira uz bazen u svjetloružičastom bikiniju, pokazujući preplanuli ten.

Odmor je uslijedio nakon što je Nicole nastupila na dočeku Nove godine u sklopu Believe Ball gala večeri unutar resorta, gdje je 2025. ispratila uz glamur, energiju i vrhunski glazbeni nastup.

Pogledaji ovo Celebrity Katarina Baban vratila se u vrijeme kada su se snovi počeli ostvarivati: "Ta godina je bila čudo!"

Nicole Scherzinger - 6 Foto: Nicole Scherzinger/Instagram

Prošlog ljeta Nicole je otkrila da će se udati za Thoma nakon završetka svoje kazališne uloge u Sunset Boulevardu na Broadwayu, krajem 2025.

Nicole Scherzinger i Thom Evans - 4 Foto: Instagram

Nicole Scherzinger i Thom Evans - 5 Foto: Instagram

"Da, vjenčat ćemo se. Zaručeni smo, ali kad ne budem radila. Hvala Bogu što je on tako strpljiv", rekla je u jednom radijskom intervjuu i dodala da živi vrlo disciplinirano kako bi sačuvala glas.

Pogledaji ovo Preporuke U kina stiže dokumentarac o Melaniji Trump, pohvalio ga je i njezin suprug!

Nicole i Thom upoznali su se 2019. dok je ona bila sutkinja na "X Factoru", a on kandidat. Već 2022. prijatelji su tvrdili da je Thom znao da je Nicole ona prava čim su se upoznali.

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Nekad i sad Koliko je operacija previše? Crte lica koje su je proslavile sada su gotovo neprepoznatljive

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Jedna od najljepših žena pokazala rijetke prizore obiteljske sreće nakon poroda u 44. godini

Pogledaji ovo Nekad i sad Predivna plavuša za koju se šuška da je nova ljubav Mate Rimca nekad je imala potpuno drugačiji imidž!