Ova daleka destinacija pokazala se pravim izazovom za Luku Nižetića: "2500 m, orkanski vitar, crijevna viroza...''

Luka Nižetić otputovao je u meksički San José del Pacífico, a iznimno zanimljivo putovanje nije moglo proći bez problema.

Luka Nižetić odlučio je neko vrijeme boraviti izvan Hrvatske, a njegova destinacija ovoga put je daleki Meksiko.

Na Instagramu Nižetić je zabilježio dio putovanja koji ga je odveo visoko u planine, u San José del Pacífico, malo mjesto poznato po prirodi, tišini i sporijem ritmu života. Smješteno na oko 2.500 metara nadmorske visine, to odredište donijelo mu je iskustvo koje je istovremeno bilo fizički zahtjevno i mentalno zanimljivo.

Galerija 29 29 29 29 29

Luka Nižetić - 3 Foto: Instagram

Luka Nižetić - 2 Foto: Instagram

Luka Nižetić - 4 Foto: Instagram

Luka Nižetić - 1 Foto: Instagram

Kako se vidi na objavama, boravak je obilježio snažan vjetar, hladnije planinsko vrijeme, ali i svakodnevni trenuci – jednostavna hrana, lokalni interijeri, pogledi na šumske padine i trenuci odmora na terasama s pogledom. Uz prirodu koja, kako sam opisuje, ostavlja bez daha. Putovanje nije prošlo bez izazova jer ga je, uz sve ostalo, pratila i crijevna viroza.

Pogledaji ovo Nekad i sad Koliko je operacija previše? Crte lica koje su je proslavile sada su gotovo neprepoznatljive

"2500 m, orkanski vitar, crijevna viroza, priroda za umrit od lipote, tarot i vantjelesno iskustvo. Svakako ponavljam San Jose del Pacifico… al na malo duže i ako može bez crijevne viroze", osvrnuo se Luka na cijelo iskustvo ne skrivajući manje ugodne strane puta.

Luka Nižetić - 1 Foto: Instagram

Luka Nižetić Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Luka Nižetić - 3 Foto: Emica Elvedji/Pixsell

Luka Nižetić - 2 Foto: In Magazin

Unatoč zdravstvenim neugodnostima, jasno je da je San José del Pacífico na njega ostavio snažan dojam. Putovanje je, barem prema objavljenim fotografijama i riječima, bilo kombinacija odmaka od svakodnevice, boravka u prirodi i osobnog iskustva koje Luka ne skriva da bi rado ponovio.

Nedavno je kupio brod, o čemu više pročitajte OVDJE.

Zbog kojeg se pjevača počeo baviti glazbom? Zanimljiv odgovor možete pronaći OVDJE.

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Kako je moguće da ovako izgleda u 48. godini? Badić-fotke milijunašice ostavljaju bez riječi

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Katarina Baban vratila se u vrijeme kada su se snovi počeli ostvarivati: "Ta godina je bila čudo!"

Pogledaji ovo Celebrity Ibrahimović podijelio svoju metodu odgoja sinova: ''Ako sam ja mogao s te tri stvari, možete i vi''

Pogledaji ovo Nekad i sad Predivna plavuša za koju se šuška da je nova ljubav Mate Rimca nekad je imala potpuno drugačiji imidž!