Daenerys i Khal Drogo poslije 15 godina opet skupa Zgodni glumac iznenadio kolegicu na setu

Petnaest godina prošlo je otkako se počela emitirati serija "Igra prijestolja", a tih dana u nedavnom susretu prisjetili su se Khal i Khaleesi Emilia Clarke i Jason Momoa.

Zvijezde serije "Igra prijestolja" Jason Momoa i Emilia Clarke ponovno su se susreli, a njihov neočekivani reunion raznježio je obožavatelje diljem svijeta. Glumci su se ponovno našli 15 godina nakon što su zajedno glumili u prvoj sezoni jedne od najuspješnijih HBO-ovih serija.

Susret se dogodio u New Yorku, gdje je Clarke snimala gostovanje u emisiji "The Kelly Clarkson Show". Momoa ju je iznenadio dolaskom u garderobu, a trenutak je glumica podijelila na Instagramu.

"New York mi je na ovom putovanju dao toliko razloga za zahvalnost, i baš kad sam pomislila da ne može biti bolje… pogledajte tko mi je ušao u garderobu", napisala je Clarke uz njihovu zajedničku fotografiju, dodavši i oznake #mydragondaddy i #westillgotit.

U komentarima joj se javio i Momoa s kratkom, ali slatkom porukom: "Volim te Khaleesi! Nedostaješ mi."

Na fotografiji Clarke nosi elegantnu crnu kombinaciju, dok je Momoa ostao vjeran svom prepoznatljivom, pomalo nekonvencionalnom stilu. Iako su oboje već bili aktivni u glumačkom svijetu prije Igre prijestolja, upravo im je ta serija donijela globalnu prepoznatljivost.

Emilia Clarke u seriji je utjelovila Daenerys Targaryen, prognanu nasljednicu željeznog prijestolja, dok je Momoa glumio Khal Droga, vođu Dothrakija. Iako je njegov lik završio već u prvoj sezoni, njihova kemija i popularnost serije značajno su utjecali na daljnji razvoj karijera oboje glumaca.

Nakon "Igre prijestolja", Jason Momoa izgradio je uspješnu filmsku karijeru, ponajviše zahvaljujući ulozi Aquamana u DC-jevoj franšizi superjunaka, ali i ulogama u filmovima "Dune", "Fast X" te nadolazećem "A Minecraft Movie". Trenutačno promovira Amazonovu akcijsku komediju "The Wrecking Crew", u kojoj glumi s Daveom Bautistom.

Emilia Clarke se nakon serije pojavila u brojnim filmskim hitovima, uključujući "Terminator: Genisys", "Solo: A Star Wars Story", romansu "Me Before You" te film "Last Christmas". Trenutačno promovira novu Peacockovu seriju "Ponies", smještenu u Moskvu kasnih 70-ih godina.

Glumica je nedavno otvoreno progovorila o teškom razdoblju nakon završetka "Igre prijestolja", priznajući da je tada doživjela potpuni mentalni slom te da se više ne planira vraćati fantasy žanru. Također je ranije govorila o ozbiljnim zdravstvenim problemima, uključujući dva moždana krvarenja tijekom snimanja serije.

Iako su im se profesionalni putevi odavno razišli, susret Jasona Momoe i Emilije Clarke pokazao je da se prijateljstvo i međusobno poštovanje iz vremena Igre prijestolja nisu izgubili, čak ni nakon 15 godina.

