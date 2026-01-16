Naš glumački par podijelio fotku staru 10 godina: Tad nisu bili zajedno, a sad čekaju bebu

Viralni trend dijeljenja fotografija iz 2016. godine zahvatio je i domaću glumačku scenu, a objava Konstantina Haaga posebno je privukla pozornost javnosti.

Glumac Konstantin Haag pridružio se viralnom trendu na društvenim mrežama u kojem se dijele fotografije iz 2016. godine, a njegov potez posebno je raznježio pratitelje.

Naime, Haag je objavio crno-bijelu fotografiju na kojoj pozira s glumicom Jagodom Kumrić.

Konstantin Haag na Instagramu Foto: Instagram

Fotografija datira iz 2016. godine, u vrijeme kada Konstantin i Jagoda još nisu bili u ljubavnoj vezi, već su bili kolege i prijatelji. Danas, desetljeće kasnije, njihov odnos ima sasvim novu dimenziju – par je u sretnom braku i zajedno iščekuje dolazak bebe.

Pogledaji ovo Celebrity Danijela Martinović i adrenalin? Pogledajte u kakvu se avanturu upustila s partnerom Josipom

Uz objavu Haag je kratko napisao ''Kolegica'', uz hashtagove, čime je dodatno naglasio koliko se njihov život u međuvremenu promijenio.

Kumovi, Jagoda i Konstantin Foto: Nova TV

Trend fotografija iz 2016. tako je, barem u ovom slučaju, dobio posebno emotivan nastavak.

Jagoda Kumrić i Konstantin Haag - 4 Foto: Instagram

Podsjetimo, Jagoda je trudnoću objavila na Staru godinu. Fotografiju pogledajte OVDJE.

Pogledaji ovo Celebrity Glumac iz hit-serije se predao, ostaje u pritvoru do daljnjeg

Jagoda i Konstantin prošlog su se ljeta vjenčali. Iako o svojoj vezi nikad nisu javno govorili, iz njihovih objava postalo je jasno da je u pitanju ljubav, a kako je izgledalo njihovo nesvakidašnje vjenčanje, pogledajte OVDJE.

Vjenčanje Jagode Kumrić i Konstantina Haaga - 6 Foto: Instagram

Trendu se pridružila i naša glumica Katarina Baban. Kakve je ona fotografije podijelila, pogledajte OVDJE.

Galerija 18 18 18 18 18

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Kraljica bikinija vratila se prirodnom izgledu nakon brojnih zahvata: "Sada izgledaš puno mlađe!"

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Kako je moguće da ovako izgleda u 48. godini? Badić-fotke milijunašice ostavljaju bez riječi

Pogledaji ovo Celebrity Poslije kulturološkog šoka Borisa Rogoznicu dočekalo nešto sasvim drugačije u turističkoj meki: "Na ovo se ne možeš pripremiti!''