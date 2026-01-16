Glumac iz hit-serije se predao, ostaje u pritvoru do daljnjeg

Timothy Busfield predao se policiji nakon što je službeno optužen za zlostavljanje djece.

Američki glumac i redatelj Timothy Busfield, poznat po ulozi u hit-seriji "Zapadno krilo", službeno je optužen po dvjema točkama kaznenog seksualnog zlostavljanja s maloljetnikom te jednoj točki zlostavljanja djeteta, potvrđeno je iz Ureda okružnog tužitelja okruga Bernalillo u saveznoj državi Novi Meksiko.

Tužiteljstvo traži da Busfield ostane u pritvoru dok čeka suđenje, a konačnu odluku donijet će sudac tijekom nadolazećeg ročišta.

Busfield se u utorak, 13. siječnja, sam predao vlastima, nekoliko sati nakon što je okružni tužitelj Sam Bregman objavio detalje optužnice. Trenutačno se nalazi u Metropolitanskom pritvorskom centru okruga Bernalillo.

Optužbe se odnose na navodno nezakonito spolno ponašanje prema 11-godišnjim blizancima, a u jednom slučaju navodi se da su incidenti započeli kada je jedno dijete imalo samo sedam godina.

Ako sud odobri zahtjev tužiteljstva, Busfield će ostati u pritvoru do početka suđenja. U suprotnom bi mogao biti pušten na slobodu uz osobno jamstvo, s dodatnim uvjetima ili bez njih, sukladno zakonima savezne države Novi Meksiko.

Istraga protiv Busfielda započela je u studenom 2024. nakon što je liječnik u Sveučilišnoj bolnici Novog Meksika obavijestio policiju o sumnjama na seksualno zlostavljanje. Djeca su u bolnicu dovedena po savjetu odvjetnika, a stručnjaci su naveli da su dječaci mogli biti vrbovani.

Roditelji su policiji rekli da su njihovi sinovi dječji glumci, koji su Busfielda upoznali na setu FOX-ove serije "The Cleaning Lady" (2022. - 2025.), u kojoj je radio kao redatelj. Prema sudskom nalogu, terapeut jednog od dječaka dijagnosticirao je umjereni posttraumatski stresni poremećaj i anksioznost kada je dijete imalo 10 godina. Navodi se da je dječak imao noćne more, mokrio u krevet i opisivao neprimjereno dodirivanje, nakon čega je razvio osjećaj srama i straha.

Jedna od žrtava navodno je izjavila da se prije nije javila jer nije htjela biti zla prema Busfieldu.

U videu koji je objavio TMZ redatelj je prvi put javno negirao sve optužbe i dodao da će se boriti za nevinost: "Sve su to laži. Nisam učinio ništa tim dječacima i borit ću se. Bit ću oslobođen jer je ovo potpuno pogrešno."

Busfield je u braku s glumicom Melissom Gilbert, koja se zasad ne želi javno očitovati. Njezina predstavnica izdala je priopćenje u kojem se navodi da Gilbert poštuje zahtjev odvjetnika da se ne oglašava dok traje sudski postupak.

Prema dokumentima, studio Warner Bros. proveo je internu istragu tijekom koje je jedna osoba tvrdila da je svjedočila incidentu u prosincu 2024. kada je Busfield navodno poljubio maloljetnog dječaka u prikolici za kosu i šminku. Predstavnici studija poručili su da su sigurnost i zaštita maloljetnika apsolutni prioritet te da u potpunosti surađuju s nadležnim tijelima.

Busfield će se pred sucem pojaviti kasnije ovog tjedna, a ishod odluke o pritvoru bit će poznat uskoro. Riječ je o slučaju koji bi mogao imati ozbiljne posljedice ne samo za glumčevu karijeru već i za cijelu televizijsku industriju, posebno kada je riječ o zaštiti djece na setovima.

