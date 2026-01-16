Markantni partner Maje Šuput iznenadio vratolomijama nasred rajske plaže!

Daleko od Lijepe naše, Šime Elez uživa na egzotičnoj destinaciji, a prekrasnim prizorima se, kao i njegova partnerica Maja Šuput, hvali na društvenim mrežama.

Šime Elez i pjevačica Maja Šuput ovih dana pune baterije na egzotičnom Baliju, a rajske prizore s odmora rado dijele i sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama.

Maja ne skriva oduševljenje luksuznim ambijentom, a ni Šime ne zaostaje. 27-godišnji Splićanin sada je pokazao je kako se on najbolje opušta na odmoru.

Uživao je u plićaku, izležavao se na suncu i upijao svaki trenutak odmora, a onda se odlučio za pravu malu vratolomiju – snimljen je u trenutku dok radi stoj na rukama usred pješčane plaže!

Šime Elez Foto: Instagram

Šime Elez Foto: Instagram

Šime Elez Foto: Instagram

U nizu fotografija našla se i jedna s Majom – par pozira na samoj obali, okupani suncem i valovima, vidno opušteni i nasmijani.

Šime Elez, Maja Šuput Foto: Instagram

