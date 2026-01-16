Ovako izgleda prava diva! Jennifer Lopez u najglamuroznijem izdanju dosad

Jennifer Lopez zablistala je u prozirnoj, vinskocrvenoj haljini ukrašenoj perlicama pozirajući kao prava diva prije izlaska na crveni tepih.

Jennifer Lopez ponovno je dokazala da joj glamur teče kroz vene.

Galerija 25 25 25 25 25

Latinodiva je podijelila na društvenim mrežama trenutke priprema za Zlatne globuse, a fotografije su izazvale pozitivne reakcije.

Jennifer Lopez - 3 Foto: Jennifer Lopez/Instagram

Na fotografiji Jennifer Lopez stoji na drvenom postolju pozirajući poput prave dive u raskošnoj večernjoj haljini boje tamnog vina. Haljina je uska, prozirna i bogato ukrašena svjetlucavim perlicama, koje prate liniju njezina tijela naglašavajući figuru pješčanog sata. Gornji dio haljine strukturiran je poput korzeta, s dubokim dekolteom, koji dodatno ističe njezin glamurozan izgled.

Jennifer Lopez - 1 Foto: Jennifer Lopez/Instagram

Jennifer nosi raskošnu ogrlicu i viseće naušnice, a duga, ravna kosa elegantno joj pada niz ramena. Njezin make-up je, kao i uvijek, besprijekoran.

Kako vam se sviđa njezino izdanje? Top

Flop Top!

Top! Flop! Ukupno glasova:

Jennifer Lopez - 7 Foto: Instagram

Njezini obožavatelji imali su samo riječi hvale.

"Pobijedila si", "Izgledaš apsolutno nevjerojatno", "Savršena", "Ljepota koja je izvan ovog svijeta", samo su neki od komentara.

Jennifer Lopez Foto: Afp

Znate li kako izgleda mama Jennifer Lopez? Zbog viralnog videa svi pričaju o njoj!

Kako izgledaju sestre J. Lo? Rijetko ih viđamo, a sličnost je nevjerojatna.



