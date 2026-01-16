Ovako izgleda prava diva! Jennifer Lopez u najglamuroznijem izdanju dosad

Jennifer Lopez zablistala je u prozirnoj, vinskocrvenoj haljini ukrašenoj perlicama pozirajući kao prava diva prije izlaska na crveni tepih.
Latinodiva je podijelila na društvenim mrežama trenutke priprema za Zlatne globuse, a fotografije su izazvale pozitivne reakcije.
Jennifer Lopez - 3 Foto: Jennifer Lopez/Instagram
Na fotografiji Jennifer Lopez stoji na drvenom postolju pozirajući poput prave dive u raskošnoj večernjoj haljini boje tamnog vina. Haljina je uska, prozirna i bogato ukrašena svjetlucavim perlicama, koje prate liniju njezina tijela naglašavajući figuru pješčanog sata. Gornji dio haljine strukturiran je poput korzeta, s dubokim dekolteom, koji dodatno ističe njezin glamurozan izgled.
Jennifer Lopez - 1 Foto: Jennifer Lopez/Instagram
Jennifer nosi raskošnu ogrlicu i viseće naušnice, a duga, ravna kosa elegantno joj pada niz ramena. Njezin make-up je, kao i uvijek, besprijekoran.
Jennifer Lopez - 7 Foto: Instagram
Njezini obožavatelji imali su samo riječi hvale.
"Pobijedila si", "Izgledaš apsolutno nevjerojatno", "Savršena", "Ljepota koja je izvan ovog svijeta", samo su neki od komentara.
Jennifer Lopez Foto: Afp
