Kako izgledaju sestre J. Lo? Rijetko ih viđamo, a sličnost je nevjerojatna

Jennifer Lopez objavila je fotogaleriju s rođendana majke Guadalupe, pokazavši sestre Lyndu i Leslie koje nemamo priliku često viđati u javnosti.

Jennifer Lopez pokazala je koliko joj obitelj znači priredivši raskošnu proslavu 80. rođendana svoje majke Guadalupe Rodriguez u Las Vegasu. Slavna pjevačica i glumica okupila je najbliže članove obitelji i prijatelje na glamuroznoj večeri u hotelu Bellagio, a prizori s proslave brzo su osvojili društvene mreže.

Na slavlju su se pojavile i njezine sestre Leslie i Lynda, koje se rijetko viđaju u javnosti, kao i njezini 17-godišnji blizanci Max i Emme, koje ima s bivšim suprugom Marcom Anthonyjem. Upravo su blizanci dirljivim govorima raznježili baku i goste, dok je cijela večer bila ispunjena emocijama, plesom i glazbom.

Jennifer je za ovu posebnu prigodu odabrala elegantnu bijelu haljinu spuštenih ramena, a kasnije se presvukla u sjajnu zlatnu haljinu u kojoj je, ni manje ni više, zapjevala svojoj majci na pozornici. Prostor je bio uređen u pravom lasvegaškom stilu, a plesni podij krasio je natpis "Lupe 80", dok su showgirls dodatno podigle atmosferu.

Posebnu pažnju privukla je i troslojna rođendanska torta s plavom glazurom, ružičastim brojem 80 i lutkom showgirl na vrhu. Guadalupe Rodriguez nije skrivala iznenađenje ni oduševljenje, a glazbena zvijezda je sve zabilježila i podijelila s obožavateljima.

U emotivnoj poruci na Instagramu Jennifer Lopez se obratila majci riječima koje su dirnule mnoge: nazvala ju je srcem obitelji, svojim najvećim uzorom snage, dostojanstva i bezuvjetne ljubavi, istaknuvši da je sve što jest – zahvaljujući njoj.

Guadalupe je godinama najveća podrška kćeri, a nedavno je s ponosom govorila i o njezinoj ulozi u filmu "Kiss Of The Spider Woman", istaknuvši kako vjeruje da je odavno zaslužila Oscara.

S druge strane, Lopez je iskoristila priliku da pokaže i sestre, koje žive relativno povučeno, no čak i u rijetkim izlascima u javnost privuku pozornost zbog sličnosti s pjevačicom

Dok slavi obiteljske trenutke, Jennifer Lopez istovremeno se priprema i za povratak na pozornicu. Krajem prosinca započinje njezina Las Vegas rezidencija "Up All Night Live" u Caesar’s Palaceu, a novi nastupi planirani su i za 2026. godinu.

Jedno je sigurno – bilo na pozornici ili u obiteljskom krugu, Jennifer Lopez zna kako svaki trenutak pretvoriti u spektakl, ali i u toplu, emotivnu priču.

