Thompson podijelio prve prizore s koncerta u Splitu, pohvalio se prepunom dvoranom

Thompson se na društvenim mrežama pohvalio prizorima s prvog koncerta u Splitu.

Na društvenim mrežama Marka Perkovića Thompsona osvanuli su prvi prizori s njegova koncerta u Splitu.

Naime, na fotografijama vidi se ispunjena dvorana, publika koja pjeva zajedno s izvođačem i prepoznatljiva scenografija koncerata s domoljubnim simbolima.

U publici su se mogli vidjeti i brojni obožavatelji koji su nosili hrvatske zastave i snimali atmosferu svojim mobitelima.

''Pozdrav iz Splita! 16. 1.2026.'', kratko je napisao glazbenik uz fotografije.

OVDJE pogledajte atmosferu uoči koncerta, stigao je i Miro Bulj.

Marko Perković Thompson Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Osim večerašnjeg koncerta, Thompson će u Splitu nastupiti i 17. siječnja. Nakon splitskih koncerata svoju dvoransku turneju nastavlja u Rijeci, gdje će pjevati 6. i 7. veljače.

