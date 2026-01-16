Thompson podijelio prve prizore s koncerta u Splitu, pohvalio se prepunom dvoranom

Thompson se na društvenim mrežama pohvalio prizorima s prvog koncerta u Splitu.
Na društvenim mrežama Marka Perkovića Thompsona osvanuli su prvi prizori s njegova koncerta u Splitu.
Naime, na fotografijama vidi se ispunjena dvorana, publika koja pjeva zajedno s izvođačem i prepoznatljiva scenografija koncerata s domoljubnim simbolima.
U publici su se mogli vidjeti i brojni obožavatelji koji su nosili hrvatske zastave i snimali atmosferu svojim mobitelima.
''Pozdrav iz Splita! 16. 1.2026.'', kratko je napisao glazbenik uz fotografije.
OVDJE pogledajte atmosferu uoči koncerta, stigao je i Miro Bulj.
Marko Perković Thompson Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Osim večerašnjeg koncerta, Thompson će u Splitu nastupiti i 17. siječnja. Nakon splitskih koncerata svoju dvoransku turneju nastavlja u Rijeci, gdje će pjevati 6. i 7. veljače.
