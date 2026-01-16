Pretraži
uzavrela atmosfera

Thompson podijelio prve prizore s koncerta u Splitu, pohvalio se prepunom dvoranom

Piše H.L., Danas @ 21:57 Celebrity komentari
Marko Perković Thompson Marko Perković Thompson Foto: Ante Cizmic / CROPIX

Thompson se na društvenim mrežama pohvalio prizorima s prvog koncerta u Splitu.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Zoe Saldaña postala je najuspješnija glumica svih vremena po zaradi na kinoblagajnama
vrtoglavi iznosi
Ona je najuspješnila glumica svih vremena po zaradi na kinoblagajnama, evo koja cifra je u pitanju!
Srpskoj rukometnoj reprezentaciji nakon gola svira pjesma "Samo pijan mogu da prebolim"
recite nam u anketi!
Što kažete na odabir Srba za pjesmu koja im svira na rukometnom prvenstvu nakon golova?
Kate Middleton dovezla se sama na događaj i prekršila kraljevsku tradiciju
video kruži mrežama
Potez Kate Middleton kojim je prekršila kraljevski protokol donio joj salvu komplimenata
Marko Perković Thompson podijelio prve prizore s koncerta u Splitu
uzavrela atmosfera
Thompson podijelio prve prizore s koncerta u Splitu, pohvalio se prepunom dvoranom
Bella Hadid dugim nogama sve zasjenila na premijeri filma The Beauty
ikona nove ere
Njezine noge izvor su milijunskih zarada, koje je sada istaknula u ultra kratkoj suknji
Stephan Lupino snimljen u javnom izlasku sa kćeri Zitom Lepen
ne vidimo je često
Prekrasna kći Stephana Lupina ukrala poglede u rijetkom javnom izlasku
Preminula tajna kći Freddieja Mercuryja
tek se nedavno saznalo za nju
Preminula kći Freddieja Mercuryja, bila je strogo čuvana tajna legendarnog glazbenika
Sydney Sweeney raspametila obožavatelje u novom traileru za ''Euphoriju''
mnogima je previše
Internet gori od burnih reakcija na nove golišave scene seks-bombe 21. stoljeća!
Priča o Katie Price
a bila je tako lijepa!
Koliko je operacija previše? Crte lica koje su je proslavile sada su gotovo neprepoznatljive
Ljubavni život Slavena Bilića
imaju tri kćeri
Slaven Bilić nakon razvoda sreću je pronašao s 15 godina mlađom Riječankom, koju ne viđamo često
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Građane šokirao prizor na ulici, oglasio se stručnjak: "Nemojte se približavati niti paničariti"
iznenađenje u gradu
Građane šokirao prizor na ulici, oglasio se stručnjak: "Nemojte se približavati niti paničariti"
Obljetnica međunarodnog priznanja i mirne reintegracije
OBLJETNICA PRIZNANJA I REINTEGRACIJE
"Hrvati su se vratili u četničko leglo": Obilježava se jedna od najvećih pobjeda u Domovinskom ratu
U teškoj nesreći u Austriji stradao hrvatski vozač
Autocesta u Austriji
FOTO/VIDEO Zastrašujuće snimke nesreće u tunelu: Stradao hrvatski vozač, liječnici mu se bore za život
show
Stephan Lupino snimljen u javnom izlasku sa kćeri Zitom Lepen
ne vidimo je često
Prekrasna kći Stephana Lupina ukrala poglede u rijetkom javnom izlasku
Priča o Katie Price
a bila je tako lijepa!
Koliko je operacija previše? Crte lica koje su je proslavile sada su gotovo neprepoznatljive
Sydney Sweeney raspametila obožavatelje u novom traileru za ''Euphoriju''
mnogima je previše
Internet gori od burnih reakcija na nove golišave scene seks-bombe 21. stoljeća!
zdravlje
5 namirnica i pića koje treba izbjegavati ako uzimate lijekove za krvni tlak
Prema stručnjacima
5 namirnica i pića koje treba izbjegavati ako uzimate lijekove za krvni tlak
Sirup od lovora protiv kašlja: Prirodni recept koji smiruje suhi kašalj već nakon prve žličice
Rado će ga piti i djeca
Sirup od lovora protiv kašlja: Prirodni recept koji smiruje suhi kašalj već nakon prve žličice
Koliko se živi s rakom pluća? Ovo su stvarne šanse za preživljenje po stadijima bolesti
Imamo brojke
Koliko se živi s rakom pluća? Ovo su stvarne šanse za preživljenje po stadijima bolesti
zabava
Bake na mobitelu, a pogledajte što radi dječak u vlaku kod Zagreba!
Zamjena uloga
Bake na mobitelu, a pogledajte što radi dječak u vlaku kod Zagreba!
Klasično Balkaniranje! Pogledajte sitničavost oko parkirnog mjesta
Tko tu koga?
Klasično Balkaniranje! Pogledajte sitničavost oko parkirnog mjesta
Kviz otkriva tko stvarno zna, a tko samo dobro glumi!
Pokažite što znate!
Kviz otkriva tko stvarno zna, a tko samo dobro glumi!
tech
VIDEO Ukrajina ima novo i krajnje učinkovito oružje protiv najopasnijih ruskih dronova
Pokretno i superprecizno
VIDEO Ukrajina ima novo i krajnje učinkovito oružje protiv najopasnijih ruskih dronova
FOTO Zagrebom se danas prošetala Tonka, prva hrvatska humanoidna robotica - i oduševila nas
Vedra i duhovita
FOTO Zagrebom se danas prošetala Tonka, prva hrvatska humanoidna robotica - i oduševila nas
Dovoljno je tek 15 sekundi da vas hakeri počnu prisluškivati, evo kako to spriječiti
Sve zbog male greške u protokolu
Dovoljno je tek 15 sekundi da vas hakeri počnu prisluškivati, evo kako to spriječiti
sport
Šok i nevjerica u Beogradu: Reprezentacija Malte pod istragom zbog namještanja utakmica
Sporna su dva susreta
Šok i nevjerica u Beogradu: Reprezentacija pod istragom zbog namještanja utakmica
Edin Džeko u Zagrebu dogovara spektakularan transfer!?
JE LI IZVEDIVO?
Edin Džeko u Zagrebu dogovara spektakularan transfer!?
Srbi izabrali cajke, a Hrvati Thompsona: Evo koja će pjesma svirati nakon naših golova
Sretno, Hrvatska!
Srbi izabrali cajke, a Hrvati Thompsona: Evo koja će pjesma svirati nakon naših golova
tv
Tajne prošlosti: Kriju li se iza osmjeha zle namjere?
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Kriju li se iza osmjeha zle namjere?
Daleki grad: Gdje je kraj njezinoj okrutnosti?
DALEKI GRAD
Daleki grad: Gdje je kraj njezinoj okrutnosti?
U dobru i zlu: Pripremite se za nove epizode serije "U dobru i zlu" i prisjetite se što se posljednje dogodilo!
U DOBRU I ZLU
Pripremite se za nove epizode serije "U dobru i zlu" i prisjetite se što se posljednje dogodilo!
putovanja
Kviz općeg znanja: Za odvažne istraživače i neumorne entuzijaste
15 pitanja
Kviz općeg znanja: Za odvažne istraživače i neumorne entuzijaste
Zimsko povrtno varivo od kupusa recept
Za pola sata
Recept za superfino zimsko varivo od kupusa koje se može napraviti za smiješan novac
Kipuća voda u sudoperu začepljenje cijevi
Velika greška
Ne radite ovo s kipućom vodom kad kuhate tjesteninu, krumpir ili jaja
novac
Peta najmnogoljudnija zemlja prva će koristiti Trumpovu kriptovalutu za međunarodna plaćanja
Kriptodiplomacija
Peta najmnogoljudnija zemlja prva će koristiti Trumpovu kriptovalutu za međunarodna plaćanja
Jedna od najmoćnijih svjetskih banaka traži novog čelnika, godišnja plaća oko 20 milijuna eura
Posao snova
Jedna od najmoćnijih svjetskih banaka traži novog čelnika, godišnja plaća oko 20 milijuna eura
Ove dvije iritantne navike smatraju se manama, a zapravo su znak inteligencije
Psiholozi otkrivaju
Ove dvije iritantne navike smatraju se manama, a zapravo su znak inteligencije
lifestyle
Kako je izgledala kuhinja 1949. godine?
Teško je povjerovati
Internetom kruži video koji je iznenadio mnoge, pogledajte kako je izgledala kuhinja 1949.
Barbara Slade Jagodić o prilagođavanju djeci
Trebaju li djeca biti centar svijeta?
Kad sam bila mala, odrasli su bili glavni. Sad kad sam odrasla, djeca su glavna. Nešto ne valja
Najljepša mačka na svijetu je mačak Darlen iz Rusije
Laskava titula
Najljepša mačka na svijetu je Darlen, pogledajte kako je taj mačak svjestan svoje ljepote
sve
Šok i nevjerica u Beogradu: Reprezentacija Malte pod istragom zbog namještanja utakmica
Sporna su dva susreta
Šok i nevjerica u Beogradu: Reprezentacija pod istragom zbog namještanja utakmica
Stephan Lupino snimljen u javnom izlasku sa kćeri Zitom Lepen
ne vidimo je često
Prekrasna kći Stephana Lupina ukrala poglede u rijetkom javnom izlasku
Edin Džeko u Zagrebu dogovara spektakularan transfer!?
JE LI IZVEDIVO?
Edin Džeko u Zagrebu dogovara spektakularan transfer!?
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene