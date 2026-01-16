Pretraži
stvorile se gužve

Euforija u Splitu! Pogledajte atmosferu uoči Thompsonova koncerta, stigao je i Miro Bulj

Piše H.L., Danas @ 19:47 Celebrity komentari
Atmosfera u Splitu uoči koncerta Marka Perkovića Thompsona Atmosfera u Splitu uoči koncerta Marka Perkovića Thompsona Foto: Nikola Brboleza / CROPIX

Marko Perković Thompson večeras nastupa u Splitu, a ispred dvorane Gripe vlada prava euforija.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Princ Harry ponovno pred sudom u Londonu
''prijelomni trenutak...''
Princ Harry vraća se u London: Njegov rat protiv britanskih medija ulazi u završnu fazu
Kviz o karijeri Miley Cyrus
jedna od omiljenih
Od Disneyjeve zvijezde do globalne pop ikone: Testirajte svoje znanje o karijeri Miley Cyrus
Atmosfera u Splitu uoči koncerta Marka Perkovića Thompsona
stvorile se gužve
Euforija u Splitu! Pogledajte atmosferu uoči Thompsonova koncerta, stigao je i Miro Bulj
Laura Gnjatović zapalila Instagram prizorima s plaže
''Kakva ljepota''
Naša misica Laura ponovno obara s nogu: Prizorima u bikiniju užarila je mreže
Lelek su favorit ovogodišnje Dore: Objasnile su nam o čemu govori njihova pjesma
nametnule se kao favorit
One su favorit ovogodišnje Dore: Objasnile su nam o čemu govori njihova pjesma
Stephan Lupino snimljen u javnom izlasku sa kćeri Zitom Lepen
ne vidimo je često
Prekrasna kći Stephana Lupina ukrala poglede u rijetkom javnom izlasku
Preminula tajna kći Freddieja Mercuryja
tek se nedavno saznalo za nju
Preminula kći Freddieja Mercuryja, bila je strogo čuvana tajna legendarnog glazbenika
Sydney Sweeney raspametila obožavatelje u novom traileru za ''Euphoriju''
mnogima je previše
Internet gori od burnih reakcija na nove golišave scene seks-bombe 21. stoljeća!
Ljubavni život Slavena Bilića
imaju tri kćeri
Slaven Bilić nakon razvoda sreću je pronašao s 15 godina mlađom Riječankom, koju ne viđamo često
Novi blog Vedrane Rudan rasplakao čitatelje
''Izgledam poput kostura''
Nikad bolniji tekst Vedrane Rudan: ''Kosti su mi osute metastazama, nezamisliv je užas umirati od raka''
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Obljetnica međunarodnog priznanja i mirne reintegracije
OBLJETNICA PRIZNANJA I REINTEGRACIJE
"Hrvati su se vratili u četničko leglo": Obilježava se jedna od najvećih pobjeda u Domovinskom ratu
Građane šokirao prizor na ulici, oglasio se stručnjak: "Nemojte se približavati niti paničariti"
iznenađenje u gradu
Građane šokirao prizor na ulici, oglasio se stručnjak: "Nemojte se približavati niti paničariti"
VIDEO Šok u Saboru: Daliju Orešković tijekom rasprave stresla struja
"Jeste li u redu, kolegice?"
VIDEO Šok u Saboru: Daliju Orešković tijekom rasprave stresla struja
show
Stephan Lupino snimljen u javnom izlasku sa kćeri Zitom Lepen
ne vidimo je često
Prekrasna kći Stephana Lupina ukrala poglede u rijetkom javnom izlasku
Preminula tajna kći Freddieja Mercuryja
tek se nedavno saznalo za nju
Preminula kći Freddieja Mercuryja, bila je strogo čuvana tajna legendarnog glazbenika
Priča o Katie Price
a bila je tako lijepa!
Koliko je operacija previše? Crte lica koje su je proslavile sada su gotovo neprepoznatljive
zdravlje
5 namirnica i pića koje treba izbjegavati ako uzimate lijekove za krvni tlak
Prema stručnjacima
5 namirnica i pića koje treba izbjegavati ako uzimate lijekove za krvni tlak
Sirup od lovora protiv kašlja: Prirodni recept koji smiruje suhi kašalj već nakon prve žličice
Rado će ga piti i djeca
Sirup od lovora protiv kašlja: Prirodni recept koji smiruje suhi kašalj već nakon prve žličice
Koliko se živi s rakom pluća? Ovo su stvarne šanse za preživljenje po stadijima bolesti
Imamo brojke
Koliko se živi s rakom pluća? Ovo su stvarne šanse za preživljenje po stadijima bolesti
zabava
Bake na mobitelu, a pogledajte što radi dječak u vlaku kod Zagreba!
Zamjena uloga
Bake na mobitelu, a pogledajte što radi dječak u vlaku kod Zagreba!
Klasično Balkaniranje! Pogledajte sitničavost oko parkirnog mjesta
Tko tu koga?
Klasično Balkaniranje! Pogledajte sitničavost oko parkirnog mjesta
Susret životinja iznenadio gledatelje, ovo se viđa samo jednom u životu
Čovječe!
Susret životinja iznenadio gledatelje, ovo se viđa samo jednom u životu
tech
VIDEO Ukrajina ima novo i krajnje učinkovito oružje protiv najopasnijih ruskih dronova
Pokretno i superprecizno
VIDEO Ukrajina ima novo i krajnje učinkovito oružje protiv najopasnijih ruskih dronova
FOTO Zagrebom se danas prošetala Tonka, prva hrvatska humanoidna robotica - i oduševila nas
Vedra i duhovita
FOTO Zagrebom se danas prošetala Tonka, prva hrvatska humanoidna robotica - i oduševila nas
Želite doživjeti duboku starost? Tajna se skriva u vašim ustima
Novo istraživanje otkriva
Želite doživjeti duboku starost? Tajna se skriva u vašim ustima
sport
Edin Džeko u Zagrebu dogovara spektakularan transfer!?
JE LI IZVEDIVO?
Edin Džeko u Zagrebu dogovara spektakularan transfer!?
Šok i nevjerica u Beogradu: Reprezentacija Malte pod istragom zbog namještanja utakmica
Sporna su dva susreta
Šok i nevjerica u Beogradu: Reprezentacija pod istragom zbog namještanja utakmica
RUKOMET 2026.: Hrvatska na Euru, raspored i satnice svih utakmica
EUROPSKO PRVENSTVO
RUKOMET 2026.: Hrvatska na Euru, raspored i satnice svih utakmica
tv
Tajne prošlosti: Kriju li se iza osmjeha zle namjere?
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Kriju li se iza osmjeha zle namjere?
Daleki grad: Gdje je kraj njezinoj okrutnosti?
DALEKI GRAD
Daleki grad: Gdje je kraj njezinoj okrutnosti?
Tajne prošlosti: Zašto joj je toliko stalo do njega?
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Zašto joj je toliko stalo do njega?
putovanja
Kviz općeg znanja: Za odvažne istraživače i neumorne entuzijaste
15 pitanja
Kviz općeg znanja: Za odvažne istraživače i neumorne entuzijaste
Zimsko povrtno varivo od kupusa recept
Za pola sata
Recept za superfino zimsko varivo od kupusa koje se može napraviti za smiješan novac
Kipuća voda u sudoperu začepljenje cijevi
Velika greška
Ne radite ovo s kipućom vodom kad kuhate tjesteninu, krumpir ili jaja
novac
Peta najmnogoljudnija zemlja prva će koristiti Trumpovu kriptovalutu za međunarodna plaćanja
Kriptodiplomacija
Peta najmnogoljudnija zemlja prva će koristiti Trumpovu kriptovalutu za međunarodna plaćanja
Jedna od najmoćnijih svjetskih banaka traži novog čelnika, godišnja plaća oko 20 milijuna eura
Posao snova
Jedna od najmoćnijih svjetskih banaka traži novog čelnika, godišnja plaća oko 20 milijuna eura
Ove dvije iritantne navike smatraju se manama, a zapravo su znak inteligencije
Psiholozi otkrivaju
Ove dvije iritantne navike smatraju se manama, a zapravo su znak inteligencije
lifestyle
Kako je izgledala kuhinja 1949. godine?
Teško je povjerovati
Internetom kruži video koji je iznenadio mnoge, pogledajte kako je izgledala kuhinja 1949.
Barbara Slade Jagodić o prilagođavanju djeci
Trebaju li djeca biti centar svijeta?
Kad sam bila mala, odrasli su bili glavni. Sad kad sam odrasla, djeca su glavna. Nešto ne valja
Najljepša mačka na svijetu je mačak Darlen iz Rusije
Laskava titula
Najljepša mačka na svijetu je Darlen, pogledajte kako je taj mačak svjestan svoje ljepote
sve
Edin Džeko u Zagrebu dogovara spektakularan transfer!?
JE LI IZVEDIVO?
Edin Džeko u Zagrebu dogovara spektakularan transfer!?
Stephan Lupino snimljen u javnom izlasku sa kćeri Zitom Lepen
ne vidimo je često
Prekrasna kći Stephana Lupina ukrala poglede u rijetkom javnom izlasku
Kako je izgledala kuhinja 1949. godine?
Teško je povjerovati
Internetom kruži video koji je iznenadio mnoge, pogledajte kako je izgledala kuhinja 1949.
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene