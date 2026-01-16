Euforija u Splitu! Pogledajte atmosferu uoči Thompsonova koncerta, stigao je i Miro Bulj

Marko Perković Thompson večeras nastupa u Splitu, a ispred dvorane Gripe vlada prava euforija.

Marko Perković Thompson večeras nastupa u splitskoj dvorani Gripe, a ispred dvorane od ranih večernjih sati počeli su se okupljati brojni obožavatelji.

Atmosfera ispred dvorane već je uoči samog početka bila ispunjena uzbuđenjem i domoljubnim ozračjem.

Atmosfera u Splitu uoči koncerta Marka Perkovića Thompsona Foto: Nikola Brboleza / CROPIX

Atmosfera u Splitu uoči koncerta Marka Perkovića Thompsona Foto: Nikola Brboleza / CROPIX

Na fotografijama se mogu vidjeti fanovi ogrnuti hrvatskim zastavama, s osmijesima na licima i mobitelima u rukama dok bilježe trenutke večeri.

Atmosfera u Splitu uoči koncerta Marka Perkovića Thompsona Foto: Nikola Brboleza / CROPIX

Kako se vrijeme početka koncerta približava, ispred dvorane su počele nastajati i prve gužve.

Atmosfera u Splitu uoči koncerta Marka Perkovića Thompsona Foto: Nikola Brboleza / CROPIX

Atmosfera u Splitu uoči koncerta Marka Perkovića Thompsona Foto: Nikola Brboleza / CROPIX

Među okupljenima ispred Gripa viđen je i sinjski gradonačelnik Miro Bulj, piše Dalmatinski portal.

Atmosfera u Splitu uoči koncerta Marka Perkovića Thompsona Foto: Nikola Brboleza / CROPIX

Atmosfera u Splitu uoči koncerta Marka Perkovića Thompsona Foto: Nikola Brboleza / CROPIX

Pogledaji ovo Celebrity Velika regionalna zvijezda čeka prvo dijete! Najljepše vijesti sama je potvrdila

Idete li na Thompsonov koncert u Splitu? Da

Ne Da

Ne Ukupno glasova:

Osim večerašnjeg koncerta, Thompson će u Splitu nastupiti i 17. siječnja. Nakon splitskih koncerata svoju dvoransku turneju nastavlja u Rijeci, gdje će pjevati 6. i 7. veljače.

Galerija 26 26 26 26 26

Pogledaji ovo Celebrity Meghan Markle i princ Harry povukli se iz organizacije koju su osnovali!

Thompsonov tim oglasio se uoči koncerta, objavili su važne upute. Više o tome pisali smo OVDJE.

Thompson u Sinju - 7 Foto: Josip Mikacic/Pixsell

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Naša misica Laura ponovno obara s nogu: Prizorima u bikiniju užarila je mreže

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Markantni partner Maje Šuput iznenadio vratolomijama nasred rajske plaže!