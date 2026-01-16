Euforija u Splitu! Pogledajte atmosferu uoči Thompsonova koncerta, stigao je i Miro Bulj

Marko Perković Thompson večeras nastupa u Splitu, a ispred dvorane Gripe vlada prava euforija.
Atmosfera ispred dvorane već je uoči samog početka bila ispunjena uzbuđenjem i domoljubnim ozračjem.
Atmosfera u Splitu uoči koncerta Marka Perkovića Thompsona Foto: Nikola Brboleza / CROPIX
Na fotografijama se mogu vidjeti fanovi ogrnuti hrvatskim zastavama, s osmijesima na licima i mobitelima u rukama dok bilježe trenutke večeri.
Kako se vrijeme početka koncerta približava, ispred dvorane su počele nastajati i prve gužve.
Među okupljenima ispred Gripa viđen je i sinjski gradonačelnik Miro Bulj, piše Dalmatinski portal.
Osim večerašnjeg koncerta, Thompson će u Splitu nastupiti i 17. siječnja. Nakon splitskih koncerata svoju dvoransku turneju nastavlja u Rijeci, gdje će pjevati 6. i 7. veljače.
Thompsonov tim oglasio se uoči koncerta, objavili su važne upute. Više o tome pisali smo OVDJE.
Thompson u Sinju - 7 Foto: Josip Mikacic/Pixsell
