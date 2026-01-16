Naša misica Laura ponovno obara s nogu: Prizorima u bikiniju užarila je mreže

Laura Gnjatović na društvenim je mrežama objavila fotografije u bikiniju, a njezini pratitelji zatrpali su je brojnim komplimentima.

Laura Gnjatović, koja je Hrvatsku predstavljala na izboru za Miss Universe 2025., objavila je fotografije s plaže koje su, kako otkriva njezin Instagram, nastale na Floridi.

Na fotografijama pozira u bikiniju s upečatljivim plavim pareom, a u prvom planu su njezine duge noge i vitka linija, koje nije bilo moguće ne primijetiti.

Laura je pozirala uz samu obalu, bosa u plićaku, a more i vedro nebo stvorili su savršenu kulisu za te kadrove.

''Nije otok, ali je lijepo'', napisala je ispod fotki.

Laura Gnjatović Foto: Instagram

Objava je u kratkom roku izazvala brojne reakcije, a pratitelji su je zatrpali komplimentima.

Galerija 26 26 26 26 26

Pogledaji ovo Celebrity Glazbena legenda oglasila se nakon skandaloznih optužbi: ''Nikada nisam osjetio toliku zlobu...''

''Prelijepa'', ''Predivna naša Laura'', ''Kakva ljepota'', ''Divne fotke'', ''Ali noge...'', dio je komentara s društvenih mreža.

Laura Gnjatović Foto: Instagram

Naša misica Laura ruši stereotipe: pohvalila se kako sama mijenja akumulator na automobilu! Više o tome pisali smo OVDJE.

Pogledaji ovo Nekad i sad Naš glumački par podijelio fotku staru 10 godina: Tad nisu bili zajedno, a sad čekaju bebu

Novu godinu dočekala je u društvu Donalda i Melanije Trump, više o tome pročitajte OVDJE.

Laura Gnjatović Foto: Josip Moler / CROPIX

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Markantni partner Maje Šuput iznenadio vratolomijama nasred rajske plaže!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Ovako izgleda prava diva! Jennifer Lopez u najglamuroznijem izdanju dosad

Pogledaji ovo Celebrity Velika regionalna zvijezda čeka prvo dijete! Najljepše vijesti sama je potvrdila