Jednu od naših najljepših voditeljica dugo nismo vidjeli, godinama se drži podalje od reflektora

U Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog održana je premijera koja je okupila brojna poznata lica, a posebno je pažnju privukla Monika Olujić.
Bivša hrvatska voditeljica Monika Olujić zadnjih se godina rijetko pojavljuje u javnosti, a sada je snimljena na premijera monodrame "MARE #zenamajkaglumica" u izvedbi Marijane Mikulić.
Pojavila se u elegantnom, crnom izdanju koje je dodatno podignula upečatljivim modnim dodatkom – bijelom maramom sa sitnim uzorkom, zavezanom uz vrat u klasičnom stilu.
Monika Olujić Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Nosila je tamnoplavi sako ravnog kroja, crne hlače i visoke crne čizme, a jednostavnu kombinaciju upotpunila je crnom torbom. Osmijehom i opuštenim stavom ponovno je podsjetila na svoj profinjeni modni ukus.
Monika Olujić Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Podsjetimo, Monika se iz javnosti povukla nakon udaje za sina Zdravka Mamića, Marija, 2003. godine, a 2017. doznalo se za njihov razvod. Bivši supružnici zajedno imaju dvojicu sinova, Jakova i Josipa.
Sreću je zatim pronašla s odvjetnikom Franom Olujićem za kojeg se udala u svibnju 2021. godine, a pet mjeseci kasnije zajedno su dobili i sina Ivana.
Monika i Fran Olujić - 2 Foto: PR
Inače, slavu je stekla u prvom talent showu u Hrvatskoj "Story Super Nova" i početkom 2000-ih bila je jedno od omiljenih televizijskih lica.
