Jednu od naših najljepših voditeljica dugo nismo vidjeli, godinama se drži podalje od reflektora

U Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog održana je premijera koja je okupila brojna poznata lica, a posebno je pažnju privukla Monika Olujić.

Bivša hrvatska voditeljica Monika Olujić zadnjih se godina rijetko pojavljuje u javnosti, a sada je snimljena na premijera monodrame "MARE #zenamajkaglumica" u izvedbi Marijane Mikulić.

Pojavila se u elegantnom, crnom izdanju koje je dodatno podignula upečatljivim modnim dodatkom – bijelom maramom sa sitnim uzorkom, zavezanom uz vrat u klasičnom stilu.

Monika Olujić Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Pogledaji ovo Celebrity Velika regionalna zvijezda čeka prvo dijete! Najljepše vijesti sama je potvrdila

Nosila je tamnoplavi sako ravnog kroja, crne hlače i visoke crne čizme, a jednostavnu kombinaciju upotpunila je crnom torbom. Osmijehom i opuštenim stavom ponovno je podsjetila na svoj profinjeni modni ukus.

Monika Olujić Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Podsjetimo, Monika se iz javnosti povukla nakon udaje za sina Zdravka Mamića, Marija, 2003. godine, a 2017. doznalo se za njihov razvod. Bivši supružnici zajedno imaju dvojicu sinova, Jakova i Josipa.

Pogledaji ovo Celebrity Markantni partner Maje Šuput iznenadio vratolomijama nasred rajske plaže!

Sreću je zatim pronašla s odvjetnikom Franom Olujićem za kojeg se udala u svibnju 2021. godine, a pet mjeseci kasnije zajedno su dobili i sina Ivana.

Monika i Fran Olujić - 2 Foto: PR

Galerija 7 7 7 7 7

Inače, slavu je stekla u prvom talent showu u Hrvatskoj "Story Super Nova" i početkom 2000-ih bila je jedno od omiljenih televizijskih lica.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Euforija u Splitu! Pogledajte atmosferu uoči Thompsonova koncerta, stigao je i Miro Bulj

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Naša misica Laura ponovno obara s nogu: Prizorima u bikiniju užarila je mreže

Pogledaji ovo Zanimljivosti Kako je izgledalo vjenčanje Mate Rimca? Mladenka je ispoštovala stari običaj, a na slavlje su stigli u Neveri!