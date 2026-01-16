Potez Kate Middleton kojim je prekršila kraljevski protokol donio joj salvu komplimenata

Kate Middleton oduševila je obožavatelje kraljevske obitelji pomalo neočekivanim potezom.

Kate Middleton još jednom je pokazala svoju jednostavnost, prekršivši pritom jedno od nepisanih pravila kraljevske obitelji – na službeni događaj stigla je bez vozača, za upravljačem vlastitog automobila, piše Daily Mail.

Princeza od Walesa, u ulozi pokroviteljice Engleske ragbijaške unije, primila je u dvorcu Windsor članice engleske ženske reprezentacije koje su osvojile naslov svjetskih prvakinja. Umjesto u službenoj pratnji, Kate je stigla sama, vozeći se u crnom automobilu, što je izazvalo niz pozitivnih komentara na društvenim mrežama.

Kate Middleton Foto: Profimedia

Kratki videozapis njezina dolaska ubrzo se proširio društvenim mrežama. Na snimci se vidi kako Kate izlazi iz automobila, a potom sama preuzima kišobran od muškarca koji ju je dočekao te ga drži dok zajedno hodaju prema dvorcu .

''Divno je što sama vozi'', ''Ikona'', ''Naša kraljica'', ''Sviđa mi se što sama nosi svoj kišobran'', ''Ma odlična je'', ''Tako jednostavna žena'', ''Primjer u kraljevskoj obitelji'', dio je komentara s društvenih mreža.

Kate Middleton Foto: Profimedia

Video pogledajte OVDJE.

Dolazak princeze Kate na prijem bez pratnje bio je neočekivan, s obzirom na to da članove kraljevske obitelji na službene događaje obično voze osobni vozači. Ipak, razlog za to mogao bi biti sasvim jednostavan – živi u neposrednoj blizini, piše People.

Kate Middleton Foto: Profimedia

Dvorac Windsor nalazi se nedaleko od obiteljske kuće u Forest Lodgeu, unutar parka Windsor Great Park, gdje Kate živi sa suprugom, princom Williamom, i njihovo troje djece – 12-godišnjim princom Georgeom, 10-godišnjom princezom Charlotte i 7-godišnjim princom Louisom. Obitelj se ondje preselila iz Adelaide Cottagea u listopadu 2025. godine.

Za ovu priliku Kate je nosila crveno odijelo, bijelu majicu i cipele na potpeticu u istoj boji – elegantan i skladan odabir koji je dodatno naglasio njezinu profinjenost.

Kate Middleton Foto: Profimedia

