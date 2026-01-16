Ona je najuspješnila glumica svih vremena po zaradi na kinoblagajnama, evo koja cifra je u pitanju!

Zoe Saldaña postala je najuspješnija glumica svih vremena po zaradi na kinoblagajnama, s više od 15,4 milijarde dolara zahvaljujući filmovima Avatar i Avengers.

Gotovo mjesec dana nakon izlaska filma "Avatar: Fire and Ash", Zoe Saldaña postala je najuspješnija glumica svih vremena po zaradi na svjetskim kinoblagajnama.

Saldaña (47) sada drži prvo mjesto na listi najprofitabilnijih glumaca, s procijenjenom ukupnom zaradom većom od 15,4 milijarde dolara, prema najnovijim podacima box office portala The Numbers.

Pogledaji ovo Celebrity Zvijezda Kumova usudila se na nešto što mnogi ne bi: ''Tko normalan na -10, snijegu i bljuzgi?''

Kako piše Variety, glumila je u tri najuspješnija filma svih vremena – "Avatar" (2009.), "Avatar: The Way of Water" (2022.) i "Avengers: Endgame" (2019.). Najnoviji nastavak "Fire and Ash", koji je u kina stigao 19. prosinca, trenutno je 29. najuspješniji film svih vremena prema Box Office Mojo, a 3. siječnja premašio je zaradu od milijardu dolara.

Saldaña je pritom postala i prva glumica koja se pojavila u četiri filma koji su svaki zaradili više od dvije milijarde dolara, a toj listi se uz navedene filmove pridružuje i "Avengers: Infinity War" iz 2018.

Zoë Saldaña - 1 Foto: Afp

Zoe Saldana - 5 Foto: Profimedia

Zoe Saldana (Foto: AFP) Foto: Afp

Na prvom mjestu prestigla je kolegicu iz Marvelova svijeta Scarlett Johansson (41), koja je prethodno preuzela titulu od Samuela L. Jacksona (77). Johansson je do vrha stigla prošlog ljeta zahvaljujući uspjehu filma "Jurassic World Rebirth" iz 2025.

Pogledaji ovo Celebrity Katarina Baban vratila se u vrijeme kada su se snovi počeli ostvarivati: "Ta godina je bila čudo!"

Prema The Numbers, Jackson je sada treći na listi, dok je među prvih pet još i Robert Downey Jr. te Chris Pratt.

Galerija 9 9 9 9 9

Ova impresivna titula dolazi manje od godinu dana nakon što je Saldaña osvojila Oscara za najbolju sporednu glumicu za ulogu u filmu "Emilia Pérez" (2024.), a za istu ulogu osvojila je i nagrade na Zlatnim globusima, Critics Choiceu, BAFTI i SAG Awards.

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Nekad i sad Koliko je operacija previše? Crte lica koje su je proslavile sada su gotovo neprepoznatljive

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Internet gori od burnih reakcija na nove golišave scene seks-bombe 21. stoljeća!

Pogledaji ovo Celebrity Dino Bešlić prisjetio se pokojnog oca uz rijetku fotografiju i pjesmu koja je dala emotivnu težinu