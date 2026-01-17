Gdje je danas redovnica koja je postala glazbena senzacija? Malo tko bi je prepoznao

Prošle su četiri godine otkako je Cristina Scuccia izašla iz reda uršulinki i napustila, promijenivši svoj život iz korijena.

Godine 2014. mlada časna sestra Cristina Scuccia, poznatija kao Suor Cristina, postala je globalna senzacija kada je odjevena u svoje redovničko odijelo osvojila talijanski "The Voice". Njezina pojava i nevjerojatan glas ostavili su publiku i žiri bez daha već na audiciji, kada je otpjevala pjesmu "No One" od Alicije Keys. Ta izvedba brzo je postala viralna i ostala među najgledanijima te sezone.

Iako je njezina karijera krenula blistavo, negdje na putu je otišla u druge vode, a danas bi ju neki mogli teško prepoznati.

Cristina je rođena 1988. godine u Vittorii na Siciliji i prije The Voicea provela je dugi niz godina kao pripadnica redovničke zajednice Ursulinki Svete Obitelji. U redu je služila nakon što je prvo bila novakinja i radila s djecom u Brazilu, a tijekom 2014. njezina glazbena karijera dobila je međunarodni zamah.

Tijekom natjecanja, Suor Cristina je osvojila publiku i pobijedila u finalu s pjesmom "What a Feeling", što joj je otvorilo vrata glazbenog svijeta i ugovor s diskografskom kućom Universal Music. Nakon pobjede izdala je i album s obradama poznatih hitova i originalnim pjesmama, koji je čak poklonila i papi Franji, a nastupala je i u "Plesu sa zvijezdama".

Međutim, put koji je započeo u crnom i bijelom habitusu doživio je velik zaokret. Nakon gotovo 15 godina života u redovništvu, Cristina je donijela iznenađujuću odluku – odbacila je svoj habit i napustila redovnički poziv.

O tome je javno govorila 2022. godine u talijanskoj emisiji "Verissimo", gdje je objavila da više nije časna sestra i da se želi posvetiti drugim životnim iskustvima, uključujući i glazbu izvan monaškog konteksta.

Jedno vrijeme živjela je u Španjolskoj, gdje se uz glazbu bavila i konobarenjem, otvoreno govoreći kako joj je promjena omogućila da se preispita i slušajući svoje srce pronađe novi smjer u životu.

Sudeći prema fotografijama na društvenim mrežama, Scuccia danas živi bolje nego ikada, slobodna od uloge časne sestre-pjevačice, a iako više nije redovnica, ne poriče svoju vjeru, nego je zadržala kao dio svog duhovnog identiteta dok istovremeno gradi novu karijeru i javnu prisutnost.

Danas živi između Italije i Španjolske te dijeli svoje iskustvo na TEDtalk konferencijama, govoreći o svom mentalnom zdravlju, a tri sezone bila je sutkinja u emisiji Io canto na Canale 5.

