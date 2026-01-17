Nina Badrić se prisjetila posjeta tropskom raju: "Zapamtila sam tada najljepše pješčane plaže..."

Nina Badrić trenutno se odmara na Angvili, na kojem je ljetovala prije 15 godina, prisjetivši se prvog susreta s ovim otokom.

Nina Badrić proteklih nekoliko dana provodi na karipskom otoku Angvila, gdje uživa u odmoru daleko od svakodnevice i obaveza.

Naša glazbena diva je s pratiteljima podijelila nekoliko fotografija koje odišu ljetnom bezbrižnošću, tropskom atmosferom i potpunim opuštanjem.

Na objavljenim fotografijama Nina pozira na sunčanoj terasi okruženoj palmama i zelenilom, odjevena u lagani, lepršavi kaftan zemljanih tonova s uzorkom, uz veliki slameni šešir i sunčane naočale. Cijeli styling savršeno se uklapa u karipski ambijent, dok fotografije jasno prenose mir i spokoj koji ondje vladaju.

Uz fotografije, Nina je otkrila da joj ovo nije prvi susret s Karibima. Angvilu je, kako navodi, prvi put posjetila prije otprilike 15 godina, a s tog putovanja ponijela je snažne uspomene.

"Zapamtila sam tada najljepše pješčane plaže koje sam vidjela i energiju otoka i ljudi koji su preljubazni. Sve je relax, lagano i mirno. Sve što čovjeku treba da se odmori i resetira", napisala je pjevačica.

Da joj godi odmor daleko od Lijepe naše, vidjeli su i njezini pratitelji.

"Mačka na odmoru", "Javljaju da gore Karibi", "Diva preslatkice", "S godinama se mijenja pojam luksuza, sad je to malo mira i tišine, a ta tvoja destinacija je definitivno mjesto za dobar reset", "Što starija, to bolja", "Zaista djeluje rajski", "Uvijek ljepotica", napisali su joj pratitelji na Facebooku i Instagramu.

Čini se da se Nina i ovoga puta potpuno prepustila ritmu otoka, uživajući u prirodi, suncu i miru koji joj, kako sama ističe, itekako odgovaju. Fotografije s Angvile još su jedan dokaz da pjevačica zna kako pronaći savršeno mjesto za bijeg i punjenje baterija.

