Gdje je nestala miljenica Hollywooda? Zbog tragedije povukla se iz javnosti

Sandra Bullock protekle tri godine rijetko je viđena u javnosti, iz koje se povukla nakon smrtni Bryana Randalla od amiotrofične lateralne skleroze.

Sandra Bullock, jedna od najvećih holivudskih zvijezda posljednjih desetljeća, posljednjih se godina gotovo u potpunosti povukla iz javnosti nakon smrti svog dugogodišnjeg partnera Bryana Randalla u kolovozu 2023. godine.

Glumica (61) bila je s fotografom u vezi osam godina, sve do njegove smrti u 57. godini nakon trogodišnje privatne borbe s amiotrofičnom lateralnom sklerozom (ALS). Nakon njegove dijagnoze 2020., a osobito nakon njegove smrti, Bullock je znatno smanjila javne nastupe kako bi se posvetila tugovanju i obitelji.

Zvijezda filma "The Blind Side" majka je 16-godišnjeg sina Louisa i 13-godišnje kćeri Laile, koje je posvojila kao samohrana majka.

Upravo su joj djeca, prema izvorima bliskim glumici, bila najveća podrška u najtežem razdoblju života, a koliko su bili bliski s pokojnim fotografom, pokazuje i to da su ga ubrzo nakon početka veze počeli zvati "tata".

Bullock je Bryana upoznala 2015. godine, a u intervjuu iz 2021. opisala ga je kao "ljubav svog života". Iako se nikada nisu službeno vjenčali, razmijenili su zavjete na intimnoj ceremoniji na Bahamima 2017. godine.

Nakon njegove smrti, Sandra je nastavila živjeti daleko od reflektora, no posljednjih mjeseci sve se češće pojavljuje u javnosti, što mnogi tumače kao znak da se polako priprema za povratak. Istovremeno, glumica radi na novim projektima, uključujući romantični triler s Keanuom Reevesom i nastavak filma "Magija" s Nicole Kidman, što potvrđuje da se, vlastitim tempom, vraća filmskoj karijeri.

