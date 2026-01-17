Pretraži
pogledajte fotogaleriju

Zagrebačka špica živnula i bez sunca: Poznati Hrvati nisu propustili subotnju šetnju!

Piše E.G., Danas @ 18:25 Celebrity komentari
Mirela Holy Mirela Holy Foto: Josip Moler/Cropix

Oblaci i niske temperature nisu zaustavili već tradicionalnu subotnju šetnju centrom Zagreba, a i ovoga puta poznatih Hrvata nije manjkalo.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Sandra Perković objavila posto o prijateljstvu
"Nemojte prokockati!"
Thompsonova supruga oglasila se na Facebooku, objavu su odmah prepoznale njezine prijateljice
Kako danas izgleda John DeLuca?
trenira punom parom!
Kako danas izgleda zvijezda Disneyjeva hita? Od njegove uloge prošlo je 13 godina!
Poznati Hrvati prošetali zagrebačkom špicom unatoč oblacima
pogledajte fotogaleriju
Zagrebačka špica živnula i bez sunca: Poznati Hrvati nisu propustili subotnju šetnju!
Preminula princeza Irene od Grčke
"žena tihe snage"
Bila je sestra kralja i kraljice, ali izabrala je život bez pompe i pažnje
Perrie Edwards i Alex Oxlande-Chamberlain dobili drugo dijete
"mali anđeo"
Nakon mnogo boli stigla je sreća: Pjevačica slavnog benda rodila je drugo dijete!
Stephan Lupino snimljen u javnom izlasku sa kćeri Zitom Lepen
ne vidimo je često
Prekrasna kći Stephana Lupina ukrala poglede u rijetkom javnom izlasku
Kate Middleton dovezla se sama na događaj i prekršila kraljevsku tradiciju
video kruži mrežama
Potez Kate Middleton kojim je prekršila kraljevski protokol donio joj salvu komplimenata
Priča o Katie Price
a bila je tako lijepa!
Koliko je operacija previše? Crte lica koje su je proslavile sada su gotovo neprepoznatljive
Meghan Markle i princ Harry se povukli iz organizacije za prevenciju nasilja
"već ustaljeni model"
Meghan Markle i princ Harry povukli se iz organizacije koju su osnovali!
Sydney Sweeney raspametila obožavatelje u novom traileru za ''Euphoriju''
mnogima je previše
Internet gori od burnih reakcija na nove golišave scene seks-bombe 21. stoljeća!
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Slovenija šalje dva vojnika na Grenland
U sklopu vojne vježbe
Odluka je pala! Susjedi šalju vojnike na Grenland
Obljetnica međunarodnog priznanja i mirne reintegracije
OBLJETNICA PRIZNANJA I REINTEGRACIJE
"Hrvati su se vratili u četničko leglo": Obilježava se jedna od najvećih pobjeda u Domovinskom ratu
U teškoj nesreći u Austriji stradao hrvatski vozač
Autocesta u Austriji
FOTO/VIDEO Zastrašujuće snimke nesreće u tunelu: Stradao hrvatski vozač, liječnici mu se bore za život
show
Stephan Lupino snimljen u javnom izlasku sa kćeri Zitom Lepen
ne vidimo je često
Prekrasna kći Stephana Lupina ukrala poglede u rijetkom javnom izlasku
Kate Middleton dovezla se sama na događaj i prekršila kraljevsku tradiciju
video kruži mrežama
Potez Kate Middleton kojim je prekršila kraljevski protokol donio joj salvu komplimenata
Priča o Katie Price
a bila je tako lijepa!
Koliko je operacija previše? Crte lica koje su je proslavile sada su gotovo neprepoznatljive
zdravlje
5 namirnica i pića koje treba izbjegavati ako uzimate lijekove za krvni tlak
Prema stručnjacima
5 namirnica i pića koje treba izbjegavati ako uzimate lijekove za krvni tlak
Njemačka navika koja smanjuje plijesan, viruse i umor – a ne košta ništa!
Svi bismo je trebali prakticirati
Njemačka navika koja smanjuje plijesan, viruse i umor – a ne košta ništa!
Sirup od lovora protiv kašlja: Prirodni recept koji smiruje suhi kašalj već nakon prve žličice
Rado će ga piti i djeca
Sirup od lovora protiv kašlja: Prirodni recept koji smiruje suhi kašalj već nakon prve žličice
zabava
Bake na mobitelu, a pogledajte što radi dječak u vlaku kod Zagreba!
Zamjena uloga
Bake na mobitelu, a pogledajte što radi dječak u vlaku kod Zagreba!
Ovo je najveći mužjak velikog bijelog morskog psa ikad zabilježen u Atlantskom oceanu! Pogledajte ovu grdosiju
Wow!
Ovo je najveći mužjak velikog bijelog morskog psa ikad zabilježen u Atlantskom oceanu! Pogledajte ovu grdosiju
Klasično Balkaniranje! Pogledajte sitničavost oko parkirnog mjesta
Tko tu koga?
Klasično Balkaniranje! Pogledajte sitničavost oko parkirnog mjesta
tech
VIDEO Ukrajina ima novo i krajnje učinkovito oružje protiv najopasnijih ruskih dronova
Pokretno i superprecizno
VIDEO Ukrajina ima novo i krajnje učinkovito oružje protiv najopasnijih ruskih dronova
Dovoljno je tek 15 sekundi da vas hakeri počnu prisluškivati, evo kako to spriječiti
Sve zbog male greške u protokolu
Dovoljno je tek 15 sekundi da vas hakeri počnu prisluškivati, evo kako to spriječiti
Ovu opciju vjerojatno ni ne znate da imate na svom telefonu, a mogla bi ugroziti vašu sigurnost
Isključite je odmah!
Ovu opciju vjerojatno ni ne znate da imate na svom telefonu, a mogla bi ugroziti vašu sigurnost
sport
Šok i nevjerica u Beogradu: Reprezentacija Malte pod istragom zbog namještanja utakmica
Sporna su dva susreta
Šok i nevjerica u Beogradu: Reprezentacija pod istragom zbog namještanja utakmica
Hrvatska teškom mukom slomila autsajdera grupe na otvaranju Eura!
OVO JE BILO GUSTO
Hrvatska teškom mukom slomila autsajdera grupe na otvaranju Eura!
RUKOMET 2026.: Hrvatska na Euru, raspored i rezultati svih utakmica
EUROPSKO PRVENSTVO
RUKOMET 2026.: Hrvatska na Euru, raspored i rezultati svih utakmica
tv
Anketa: Je li ispravno da Alya i Cihan budu zajedno nakon Boranovog povratka?
DALEKI GRAD
Anketa: Je li ispravno da Alya i Cihan budu zajedno nakon Boranovog povratka?
Tajne prošlosti: Možda je njezinim mukama došao kraj
TAJNE PROŠLOSTI
Možda je njezinim mukama došao kraj
Tko skriva tajnu koja prijeti razoriti sve? Saznajte u novim epizodama serije "Tajne prošlosti"
TAJNE PROŠLOSTI
Tko skriva tajnu koja prijeti razoriti sve? Saznajte u novim epizodama serije "Tajne prošlosti"
putovanja
Divlji konji kod Livna: Prizori koji oduzimaju dah
Sloboda
Divlji konji kod Livna: Pogledajte prizore koji oduzimaju dah
Zimsko povrtno varivo od kupusa recept
Za pola sata
Recept za superfino zimsko varivo od kupusa koje se može napraviti za smiješan novac
Kviz općeg znanja: Za odvažne istraživače i neumorne entuzijaste
15 pitanja
Kviz općeg znanja: Za odvažne istraživače i neumorne entuzijaste
novac
Peta najmnogoljudnija zemlja prva će koristiti Trumpovu kriptovalutu za međunarodna plaćanja
Kriptodiplomacija
Peta najmnogoljudnija zemlja prva će koristiti Trumpovu kriptovalutu za međunarodna plaćanja
Jedna od najmoćnijih svjetskih banaka traži novog čelnika, godišnja plaća oko 20 milijuna eura
Posao snova
Jedna od najmoćnijih svjetskih banaka traži novog čelnika, godišnja plaća oko 20 milijuna eura
Poništen natječaj za izgradnju postrojenja za Imunološki zavod vrijedan 40 milijuna eura
Samo jedan zainteresirani
Poništen natječaj za izgradnju postrojenja za Imunološki zavod vrijedan 40 milijuna eura
lifestyle
Ulična moda Zagreb u čizmama Inuikii i kožnatim hlačama
Kombinacija je sjajna
Na zagrebačkoj špici pronašli smo najbolji dokaz da su kožnate hlače i hit čizme za snijeg savršen par
Kako je izgledala kuhinja 1949. godine?
Teško je povjerovati
Internetom kruži video koji je iznenadio mnoge, pogledajte kako je izgledala kuhinja 1949.
Jennifer Aniston u debeloj jakni Celine i bijelim tenisicama
Debela i praktična
A dolje tenisice: Jennifer Aniston nosi najbolju zimsku jaknu zbog koje se čak veselimo minusima
sve
Divlji konji kod Livna: Prizori koji oduzimaju dah
Sloboda
Divlji konji kod Livna: Pogledajte prizore koji oduzimaju dah
Šok i nevjerica u Beogradu: Reprezentacija Malte pod istragom zbog namještanja utakmica
Sporna su dva susreta
Šok i nevjerica u Beogradu: Reprezentacija pod istragom zbog namještanja utakmica
Hrvatska teškom mukom slomila autsajdera grupe na otvaranju Eura!
OVO JE BILO GUSTO
Hrvatska teškom mukom slomila autsajdera grupe na otvaranju Eura!
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene