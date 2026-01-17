Zagrebačka špica živnula i bez sunca: Poznati Hrvati nisu propustili subotnju šetnju!

Oblaci i niske temperature nisu zaustavili već tradicionalnu subotnju šetnju centrom Zagreba, a i ovoga puta poznatih Hrvata nije manjkalo.

Unatoč hladnom i oblačnom subotnjem jutru, zagrebačka špica i ovoga je vikenda bila nezaobilazno mjesto susreta, šetnje i promatranja gradskog života. Sivi oblaci i niske temperature nisu spriječili brojne Zagrepčane da izađu u centar grada, a među njima se našao i velik broj poznatih lica.

Na špici su se mogli vidjeti oni koji su ondje gotovo redoviti gosti, ali i javne osobe koje nemamo priliku često susretati u ovakvom, opuštenom izdanju. Upravo je ta kombinacija stalnih i rijetkih posjetitelja dodatno dala čar subotnjoj šetnji.

Jadranka Kosor Foto: Marko Šeper/PIXSELL

Jadranka Kosor s unukom Foto: Josip Moler/Cropix

Karla Kocijan Foto: Josip Moler/Cropix

Fenksta Foto: Josip Moler/Cropix

Anica Kovačević Foto: Josip Moler/Cropix

Alen Đuras Foto: Josip Moler/Cropix

Nada Rocco Foto: Josip Moler/Cropix

Među viđenima bili su spisateljica Sanja Pilić, političar Niko Tokić Kartelo, bivša premijerka Jadranka Kosor, glazbenik Fenksta, Ema Bubić, članovi grupe Cold Snap, Lima Len, Ivan Sever, glumac Marko Petrić, političarka Mirela Holy, Anica Kovačević, Maja Cvjetković koja je špicom prošetala s kćeri te Nada Rocco.

Niko Tokić Kartelo Foto: PIXSELL

Ema Bubić Foto: Josip Moler/Cropix

Paula Veličković Foto: Josip Moler/Cropix

Roberto Bruno Rešetar Foto: Josip Moler/Cropix

Iako je vrijeme bilo daleko od idealnog, subotnja špica još je jednom pokazala da je i dalje omiljeno zagrebačko okupljalište – mjesto gdje se, bez obzira na prognozu, susreću moda, društveni život i poznata lica.

Kako je sve izgledalo prošli tjedan, pogledajte OVDJE.

Jadranka Kosor prošetala se subotnjom špicom s miljenikom Ezrom, a više o tome pročitajte OVDJE.

