Pretraži
"mali anđeo"

Nakon mnogo boli stigla je sreća: Pjevačica slavnog benda rodila je drugo dijete!

Piše E.G., Danas @ 16:44 Celebrity komentari
Perrie Edwards i Alex Oxlade-Chamberlain - 1 Perrie Edwards i Alex Oxlade-Chamberlain - 1 Foto: Profimedia

Perrie Edwards i Alex Oxlande-Chamberlain dobili su drugo dijete, djevojčicu Alanis Valentine, a sretnom viješću pohvalili su se na Instagramu.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Preminula princeza Irene od Grčke
"žena tihe snage"
Bila je sestra kralja i kraljice, ali izabrala je život bez pompe i pažnje
Perrie Edwards i Alex Oxlande-Chamberlain dobili drugo dijete
"mali anđeo"
Nakon mnogo boli stigla je sreća: Pjevačica slavnog benda rodila je drugo dijete!
Jadranka Kosor s unukom Ezrom na špici
ni oblaci nisu smetali
Jadranka Kosor na špici s razlogom nije skidala osmijeh, a sve zbog šetnje s posebnom osobom
Maja Šuput i Bloom u posebnom izlasku na Baliju
modno usklađeni
Zlatne detalje na Majinoj haljini teško je ne primijetiti, ali show je ukrala preslatka pratnja!
Gdje je nestala Suor Cristina Scuccia?
družila se i s papom Franjom
Gdje je danas redovnica koja je postala glazbena senzacija? Malo tko bi je prepoznao
Stephan Lupino snimljen u javnom izlasku sa kćeri Zitom Lepen
ne vidimo je često
Prekrasna kći Stephana Lupina ukrala poglede u rijetkom javnom izlasku
Kate Middleton dovezla se sama na događaj i prekršila kraljevsku tradiciju
video kruži mrežama
Potez Kate Middleton kojim je prekršila kraljevski protokol donio joj salvu komplimenata
Priča o Katie Price
a bila je tako lijepa!
Koliko je operacija previše? Crte lica koje su je proslavile sada su gotovo neprepoznatljive
Sydney Sweeney raspametila obožavatelje u novom traileru za ''Euphoriju''
mnogima je previše
Internet gori od burnih reakcija na nove golišave scene seks-bombe 21. stoljeća!
Maja Šuput i Šime Elez u novoj avanturi na Baliju
''mnogi vam zavide, uživajte!''
Maja i Šime u nezaboravnoj avanturi kroz džunglu: ''Kad se energija i strasti spoje, to izgleda ovako!''
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Obljetnica međunarodnog priznanja i mirne reintegracije
OBLJETNICA PRIZNANJA I REINTEGRACIJE
"Hrvati su se vratili u četničko leglo": Obilježava se jedna od najvećih pobjeda u Domovinskom ratu
Slovenija šalje dva vojnika na Grenland
U sklopu vojne vježbe
Odluka je pala! Susjedi šalju vojnike na Grenland
U teškoj nesreći u Austriji stradao hrvatski vozač
Autocesta u Austriji
FOTO/VIDEO Zastrašujuće snimke nesreće u tunelu: Stradao hrvatski vozač, liječnici mu se bore za život
show
Stephan Lupino snimljen u javnom izlasku sa kćeri Zitom Lepen
ne vidimo je često
Prekrasna kći Stephana Lupina ukrala poglede u rijetkom javnom izlasku
Kate Middleton dovezla se sama na događaj i prekršila kraljevsku tradiciju
video kruži mrežama
Potez Kate Middleton kojim je prekršila kraljevski protokol donio joj salvu komplimenata
Priča o Katie Price
a bila je tako lijepa!
Koliko je operacija previše? Crte lica koje su je proslavile sada su gotovo neprepoznatljive
zdravlje
5 namirnica i pića koje treba izbjegavati ako uzimate lijekove za krvni tlak
Prema stručnjacima
5 namirnica i pića koje treba izbjegavati ako uzimate lijekove za krvni tlak
Njemačka navika koja smanjuje plijesan, viruse i umor – a ne košta ništa!
Svi bismo je trebali prakticirati
Njemačka navika koja smanjuje plijesan, viruse i umor – a ne košta ništa!
Sirup od lovora protiv kašlja: Prirodni recept koji smiruje suhi kašalj već nakon prve žličice
Rado će ga piti i djeca
Sirup od lovora protiv kašlja: Prirodni recept koji smiruje suhi kašalj već nakon prve žličice
zabava
Bake na mobitelu, a pogledajte što radi dječak u vlaku kod Zagreba!
Zamjena uloga
Bake na mobitelu, a pogledajte što radi dječak u vlaku kod Zagreba!
Ovo je najveći mužjak velikog bijelog morskog psa ikad zabilježen u Atlantskom oceanu! Pogledajte ovu grdosiju
Wow!
Ovo je najveći mužjak velikog bijelog morskog psa ikad zabilježen u Atlantskom oceanu! Pogledajte ovu grdosiju
Klasično Balkaniranje! Pogledajte sitničavost oko parkirnog mjesta
Tko tu koga?
Klasično Balkaniranje! Pogledajte sitničavost oko parkirnog mjesta
tech
VIDEO Ukrajina ima novo i krajnje učinkovito oružje protiv najopasnijih ruskih dronova
Pokretno i superprecizno
VIDEO Ukrajina ima novo i krajnje učinkovito oružje protiv najopasnijih ruskih dronova
Dovoljno je tek 15 sekundi da vas hakeri počnu prisluškivati, evo kako to spriječiti
Sve zbog male greške u protokolu
Dovoljno je tek 15 sekundi da vas hakeri počnu prisluškivati, evo kako to spriječiti
Ovu opciju vjerojatno ni ne znate da imate na svom telefonu, a mogla bi ugroziti vašu sigurnost
Isključite je odmah!
Ovu opciju vjerojatno ni ne znate da imate na svom telefonu, a mogla bi ugroziti vašu sigurnost
sport
Šok i nevjerica u Beogradu: Reprezentacija Malte pod istragom zbog namještanja utakmica
Sporna su dva susreta
Šok i nevjerica u Beogradu: Reprezentacija pod istragom zbog namještanja utakmica
Prvi remi na Europskom rukometnom prvenstvu: Najmanja država prosula veliku prednost
Na kraju se spašavali
Prvi remi na Europskom rukometnom prvenstvu: Najmanja država prosula veliku prednost
Srbi izabrali cajke, a Hrvati Thompsona: Evo koja će pjesma svirati nakon naših golova
Sretno, Hrvatska!
Srbi izabrali cajke, a Hrvati Thompsona: Evo koja će pjesma svirati nakon naših golova
tv
Anketa: Je li ispravno da Alya i Cihan budu zajedno nakon Boranovog povratka?
DALEKI GRAD
Anketa: Je li ispravno da Alya i Cihan budu zajedno nakon Boranovog povratka?
Tajne prošlosti: Možda je njezinim mukama došao kraj
TAJNE PROŠLOSTI
Možda je njezinim mukama došao kraj
U dobru i zlu: Pripremite se za nove epizode serije "U dobru i zlu" i prisjetite se što se posljednje dogodilo!
U DOBRU I ZLU
Pripremite se za nove epizode serije "U dobru i zlu" i prisjetite se što se posljednje dogodilo!
putovanja
Divlji konji kod Livna: Prizori koji oduzimaju dah
Sloboda
Divlji konji kod Livna: Pogledajte prizore koji oduzimaju dah
Zimsko povrtno varivo od kupusa recept
Za pola sata
Recept za superfino zimsko varivo od kupusa koje se može napraviti za smiješan novac
Kviz općeg znanja: Za odvažne istraživače i neumorne entuzijaste
15 pitanja
Kviz općeg znanja: Za odvažne istraživače i neumorne entuzijaste
novac
Peta najmnogoljudnija zemlja prva će koristiti Trumpovu kriptovalutu za međunarodna plaćanja
Kriptodiplomacija
Peta najmnogoljudnija zemlja prva će koristiti Trumpovu kriptovalutu za međunarodna plaćanja
Jedna od najmoćnijih svjetskih banaka traži novog čelnika, godišnja plaća oko 20 milijuna eura
Posao snova
Jedna od najmoćnijih svjetskih banaka traži novog čelnika, godišnja plaća oko 20 milijuna eura
Poništen natječaj za izgradnju postrojenja za Imunološki zavod vrijedan 40 milijuna eura
Samo jedan zainteresirani
Poništen natječaj za izgradnju postrojenja za Imunološki zavod vrijedan 40 milijuna eura
lifestyle
Ulična moda Zagreb u čizmama Inuikii i kožnatim hlačama
Kombinacija je sjajna
Na zagrebačkoj špici pronašli smo najbolji dokaz da su kožnate hlače i hit čizme za snijeg savršen par
Kako je izgledala kuhinja 1949. godine?
Teško je povjerovati
Internetom kruži video koji je iznenadio mnoge, pogledajte kako je izgledala kuhinja 1949.
Jennifer Aniston u debeloj jakni Celine i bijelim tenisicama
Debela i praktična
A dolje tenisice: Jennifer Aniston nosi najbolju zimsku jaknu zbog koje se čak veselimo minusima
sve
Divlji konji kod Livna: Prizori koji oduzimaju dah
Sloboda
Divlji konji kod Livna: Pogledajte prizore koji oduzimaju dah
Šok i nevjerica u Beogradu: Reprezentacija Malte pod istragom zbog namještanja utakmica
Sporna su dva susreta
Šok i nevjerica u Beogradu: Reprezentacija pod istragom zbog namještanja utakmica
Prvi remi na Europskom rukometnom prvenstvu: Najmanja država prosula veliku prednost
Na kraju se spašavali
Prvi remi na Europskom rukometnom prvenstvu: Najmanja država prosula veliku prednost
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene