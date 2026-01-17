Nakon mnogo boli stigla je sreća: Pjevačica slavnog benda rodila je drugo dijete!

Perrie Edwards i Alex Oxlande-Chamberlain dobili su drugo dijete, djevojčicu Alanis Valentine, a sretnom viješću pohvalili su se na Instagramu.

Perrie Edwards i njezin zaručnik Alex Oxlade-Chamberlain postali su roditelji po drugi put. Pjevačica grupe Little Mix u subotu je na Instagramu objavila da je rodila djevojčicu podijelivši dirljivu fotografiju i otkrivši njezino ime – Alanis Valentine.

Par, koji se zaručio 2022. godine nakon pet godina veze, već ima četverogodišnjeg sina Axela.

Galerija 3 3 3 3 3

Vijest o dolasku kćeri izazvala je lavinu čestitki obožavatelja i slavnih prijatelja, među kojima su i Perriene kolegice iz benda, Leigh-Anne Pinnock, koja je djevojčicu nazvala "savršeni mali anđeo", i Jade Thirwall, poručivši kako ju jedva čeka upoznati.

Perrie Edwards i Alex Oxlade-Chamberlain - 4 Foto: Profimedia

Perrie Edwards i Alex Oxlade-Chamberlain - 3 Foto: Profimedia

Perrie Edwards i Alex Oxlade-Chamberlain - 2 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Nekad i sad Gdje je danas redovnica koja je postala glazbena senzacija? Malo tko bi je prepoznao

Sretna objava stigla je nakon teškog razdoblja za Perrie. Pjevačica je nedavno otvoreno govorila o dvama bolnim spontanim pobačajima koja je doživjela prije Axelova rođenja i nakon njega. Priznala je da je Axel njezino "dugino dijete", a posebno traumatičan bio je gubitak trudnoće u 24. tjednu 2022. godine usred oproštajne turneje Little Mixa, opisala je taj dan kao najgori dan svog života.

Perrie Edwards, Alex Oxlade-Chamberlain Foto: Profimedia

Perrie Edwards - 4 Foto: Profimedia

Perrie Edwards Foto: Profimedia

Unatoč teškim iskustvima, Perrie i Alex nisu izgubili nadu. Nogometaš je nedavno istaknuo koliko im je trebalo vremena da se emocionalno oporave i ponovno odluče na proširenje obitelji, dodao je i kako im je sin Axel bio velika snaga u tom razdoblju.

Dolazak male Alanis Valentine označio je novo, sretnije poglavlje za par, koji danas s razlogom slavi život, ljubav i obitelj.

Prije nekoliko mjeseci njezina bivša kolegica Jesy Nelson, koja je napustila Little Mix 2020., dobila je dvije blizanke, no nedavna dijagnoza promijenila joj je život. Više o tome pročitajte OVDJE.

Perrie je progovorila i o bolnoj prošlosti sa Zaynom Malikom, o čemu više pročitajte OVDJE.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Jadranka Kosor na špici s razlogom nije skidala osmijeh, a sve zbog šetnje s posebnom osobom

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Celebrity Meghan Markle se pridružila trendu uz video koji je stigao iz ruku najposebnijeg člana obitelji!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Gdje je nestala miljenica Hollywooda? Zbog tragedije povukla se iz javnosti

Pogledaji ovo Celebrity Zlatne detalje na Majinoj haljini teško je ne primijetiti, ali show je ukrala preslatka pratnja!