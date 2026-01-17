Jadranka Kosor na špici s razlogom nije skidala osmijeh, a sve zbog šetnje s posebnom osobom

Jadranka Kosor prošetala se zagrebačkom špicom u društvu unuka Ezre, sina njezinog jedinca Lovre Škopljanca.

Oblačno i hladno vrijeme ni ove subote nije spriječilo poznate Hrvate da se prošeću zagrebačkom špicom. Božićne aktivnosti zamijenjene su uobičajenim programom, a pregled ponude nije propustila ni bivša premijerka Jadranka Kosor.

U crnoj jakni te sa sivom kapom i torbicom boje petroleja, Kosor nije silazio osmijeh s lica jer joj se u šetnji špicom pridružila veoma posebna osoba - njezin jedini unuk Ezra.

Jadranka Kosor Foto: Marko Šeper/PIXSELL

Jadranka Kosor Foto: Marko Šeper/PIXSELL

Jadranka Kosor Foto: Marko Šeper/PIXSELL

Koliko je narastao, pokazuju i fotografije na kojima je učenik četvrtog razreda gotovo iste visine kao i njegova ponosna baka.

Ezra je jedino dijete Kosoričinog sina Lovre Škopljanca, kojeg je nekada najpoznatija političarka dobila u braku sa sportskim novinarom Ivom Škopljancem. Premijerka ne voli puno pričati o svojoj obitelji, no poznato je da je jako bliska sa svojim sinom jedincem, a jednom je prilikom otkrila da se dobro snašla u ulozi bake jer je i nju sama odgajala baka.

Jadranka Kosor - 3 Foto: Josip Moler/Cropix

Jadranka Kosor - 3 Foto: Tomislav Miletic/Pixsell

Jadranka Kosor sa sinom Lovrom Škopljancem i unukom - 4 Foto: Josip Moler/Cropix

Jadranka Kosor sa sinom Lovrom Škopljancem i unukom - 2 Foto: Josip Moler/Cropix

Lovro je, inače, ugledan član akademske zajednice. Doktorirao je prije svoje 30. godine i radi na Odsjeku za komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a objavio je i vlastitu knjigu.

