Zvijezda "Kumova" otkriva koliko joj serija znači: "Spremam se dočekati penziju"

Ecija Ojdanić već punih šest sezona glumi u mnogima omiljenoj seriji "Kumovi", a sudeći prema njezinoj objavi, tu planira dočekati i mirovinu.

Glumica Ecija Ojdanić emotivnom se objavom osvrnula na izniman uspjeh serije "Kumovi", koja već šestu sezonu zaredom okuplja vjernu publiku i potvrđuje status jednog od najgledanijih domaćih televizijskih projekata Nove TV.

Kako je istaknula, glumački je posao po svojoj prirodi nomadski, jer se sastoji od stalnog kretanja od projekta do projekta, od ekipe do ekipe. No, "Kumovi" su, prema njezinim riječima, donijeli nešto posve drugačije i rijetko viđeno.

"Nama se dogodio ovaj jedinstveni fenomen "Kumova"… Već šest sezona živimo naše likove. Dolazimo u studio kao da odlazimo u Zaglave, u stanove, prostore, živote i probleme naših likova, kao da je to stvarno mjesto, a ne imaginarno", poručila je Ojdanić.

Ecija Ojdanić, Kud puklo da puklo Foto: Nova TV

Ecija Ojdanić, Kumovi Foto: Nova TV

Ecija Ojdanić - 3 Foto: Neva Zganec/Pixsell

Iako priznaje da se ponekad, ali rijetko, može osjetiti "zaustavljeno u vremenu i prostoru", Ecija naglašava koliko je svjesna i zahvalna na prilici da tako dugo i kontinuirano gradi isti lik – privilegiji koju glumci rijetko imaju.

Posebnu zahvalu uputila je publici, istaknuvši da je upravo njihova vjernost i predanost razlog dugovječnosti serije: "Sve je to zahvaljujući vama, draga publiko, jer nas želite gledati tako vjerno i s toliko ljubavi."

Ecija Ojdanić i kći Cvita - 1 Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Bruno Šimleša i Ecija Ojdanić Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Ecija Ojdanić Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Kao još jednu potvrdu popularnosti, Ecija je podsjetila da su Kumovi ponovno u finalu za nagradu Zlatni studio u kategoriji najbolje serije te pozvala gledatelje da glasaju za svoj omiljeni projekt.

Objavu je zaključila u svom prepoznatljivom, duhovitom tonu: "A ja se spremam dočekati mirovinu u Zaglavama… a to će biti, kako smo krenuli, za nekih 20 sezona!"

Njene riječi još su jednom pokazale koliko su Kumovi prerasli okvire obične serije – postavši televizijski fenomen, ali i mjesto kojem se glumci i publika iznova rado vraćaju.

