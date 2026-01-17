Novi uspjeh hrvatskog filma - "Fiume o morte!" osvojio europskog Oscara u Berlinu!

Film Igora Bezinovića "Fiume o morte!" osvojio je europskog Oscara za najbolji dokumentarni film, dok je najboljim europskim filmom proglašen norveški "Sentimental Value".

Dokumentarno-igrani film "Fiume o morte!" redatelja i scenarista Igora Bezinovića riznici nagrada je dodao još jednu hvale vrijednu nagradu - onu za najbolji dokumentarni film na dodjeli Europske filmske nagrade u Berlinu.

Ovaj film, kojeg je u hrvatskim kinima pogledalo oko 40 tisuća gledatelja, imao je i nominaciju za najbolji europski film, no ta je nagrada pripala norveškom ostvarenju "Sentimental Value".

Fiume o morte! - 2 Foto: HAVC

Ovo je druga uzastopna godina da hrvatski film osvaja nagradu na europskom Oscaru, nakon što je lani film redatelja Nebojše Slijepčevića, "Čovjek koji nije mogao šutjeti" osvojio nagradu u kategoriji najboljeg kratkometražnog filma.

Fiume o morte! - 1 Foto: HAVC

Fiume o morte! - 2 Foto: HAVC

Primajući nagradu, u kratkom govoru redatelj Bezinović povezao je temu filma s aktualnim događajima u Europi, posvetivši nagradu studentima iz Srbije koji su svojim izlaskom na ulice donijeli novu energiju. Osvrnuo se i na ponovnu militarizaciju Europe, uključujući i Hrvatsku, te izrazio nevjericu zbog toga što se, posebno u Njemačkoj, odvija novačenje mladih ljudi.

Fiume o morte! - 3 Foto: HAVC

Pogledaji ovo Nekad i sad Gdje je danas redovnica koja je postala glazbena senzacija? Malo tko bi je prepoznao

"Fiume o morte!" originalan je film koji kroz izrazito inovativan stil progovara o fascinantnoj i široj javnosti nepoznatoj povijesnoj epizodi.

Fiume o morte! - 1 Foto: HAVC

Nagrađivani autor Bezinović, dobitnik Velike zlatne Arene za dugi igrani film "Kratki izlet" 2017., na iznimno kreativan način propituje posljedice okupacije grada na grad i njegove stanovnike. Kako bi pronašao odgovore, autor je angažirao niz građana Rijeke, kojeg Talijani zovu Fiume, koji prepričavaju, rekonstruiraju i reinterpretiraju bizarnu priču o 16-mjesečnoj okupaciji njihova grada 1919. godine od strane talijanskog pjesnika, dandyja i propovjednika rata Gabrielea D’Annunzija.

Film ''Fiume o morte!'' - 1 Foto: PR

Film ''Fiume o morte!'' - 3 Foto: PR

Naime, tematizira povijesni događaj u kojem je talijanski pjesnik i zagovaratelj rata Gabriele D’Annunzio prije stotinjak godina zauzeo grad Rijeku. Osvojio je niz glavnih nagrada na međunarodnim festivalima, među kojima je i festival u Rotterdamu. Bio je i ovogodišnji hrvatski kandidat za Oscara za najbolji neengleski film, no nije ušao u finalni krug.

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Zanimljivosti Brak proslavljenog rukometaša počeo je dok još nije bio zvijezda, a zajedno su prošli sve prepreke

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Zanimljivosti Bila je sestra kralja i kraljice, ali izabrala je život bez pompe i pažnje

Pogledaji ovo Celebrity Jadranka Kosor na špici s razlogom nije skidala osmijeh, a sve zbog šetnje s posebnom osobom

Pogledaji ovo Celebrity Zlatne detalje na Majinoj haljini teško je ne primijetiti, ali show je ukrala preslatka pratnja!