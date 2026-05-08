Igor Drvenkar objavio nježan trenutak s novorođenom kćerkicom, nešto je posebno oduševilo pratitelje

Igor Drvenkar podijelio je nježan trenutak s kćerkicom, uz pjesmu "Gledam je dok spava", što je raznježilo pratitelje.

Igor Drvenkar, koji je nakon smrti Akija Rahimovskog preuzeo ulogu frontmena Parnog valjka, raznježio je pratitelje emotivnom objavom s kćerkicom Lirom.

Na društvenim mrežama podijelio je presladak trenutak iz svakodnevice, dok njegova beba mirno leži u krevetiću, on je nježno gleda, a kasnije je i zapjevao.

Posebnu emociju daje činjenica da je odabrao pjesmu Parnog valjka "Gledam je dok spava" iz 1985. godine.

U opisu videa kratko je napisao: "Gledam je dok spava... doslovno", a prizor oca i kćeri u toploj, intimnoj atmosferi odmah je osvojio publiku.

34-godišnjak na nedavnoj dodjeli Porina nije skrivao koliko mu je dolazak kćeri početkom godine promijenio pogled na život.

"Sve je dobilo neki novi smisao. Kad odemo na put, jedva čekam doći doma i vidjeti svoju obitelj, jedva čekam zagrliti svoju kćer, to je nešto posebno", izjavio je za IN magazin.

