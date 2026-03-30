Igor Drvenkar i Matija Cvek otvorili srce o svojim mezimicama: ''Sve je dobilo neki novi smisao''

Split je protekloga vikenda bio središte domaće glazbene scene – na Gripama je održana 33. dodjela glazbene nagrade Porin, koja se nakon osam godina vratila u grad pod Marjanom. Naš Gordan Vasilj, između ostalog, za IN magazin je doznao što su Igor Drvenkar i Matija Cvek rekli o svojim mezimicama, tko je promijenio imidž, a tko pao s bicikla.

Od rockera i šljokica do klasične elegancije, crveni tepih Porina je ulaz u dvoranu na kultnim splitskim Gripama pretvorio u pravu modnu pistu. Vrhunac večeri bila je dodjela nagrade za Album godine u kojoj je pobjedu odnio legendarni Parni valjak, koji je Porin posvetio neprežaljenom Akiju.

''Ima puno rečenica i misli na albumu koje kad sam čitao kao osviješten, skužio sam da govorim njemu, tako da je na neki način opet on umiješan u ovo sve skupa.'', izjavio je Husein Hasanefendić.

Ovih dana navršile su se tri godine otkad je mikrofon Valjka preuzeo Igor Drvenkar, kojeg je publika sjajno prihvatila. 34-godišnji pjevač je početkom godine prvi put postao otac, s partnericom Norom dobio je kćerkicu Liru.

''Sve je dobilo neki novi smisao. Kad odemo na put jedva čekam doć' doma i vidjeti svoju obitelj, jedva čekam zagrliti svoju kćerku, to je nešto posebno.'', priznaje nam Igor Drvenkar.

Jedan od najdirljivijih trenutaka večeri bila je dodjela Porina za Pjesmu godine, koja je pripala skladbi "Kapetan bez broda", autora Tomislava Mrduljaša, u izvedbi legendarnog Olivera Dragojevića.

''On jednostavno kad uhvati te stihove, te note, on tu unosi nešto božanstveno, nešto jedinstveno što je jedino on mogao dati i na neki način sam se zahvalio njemu. Ja znam da nas on sad gleda, možda nam se i ruga malo'', govori Tomislav Mrduljaš.

Baby Lasagna osvojio je dva kipića za najbolji album pop glazbe i najbolju vokalnu suradnju s Vojkom V.

''Moj učitelj iz vjeronauka ima Porina. Ja se sjećam kad je on došao predavati u školu, kad sam saznao da ima Porina meni je to bilo 'čekaj, što ti radiš, kako nisi u svojoj vili, u Ferrariju, čovječe, što ti tu predaješ?' pa sam ja cijelo vrijeme nekako sanjao bilo bi fora imati Porina. I evo, treću godinu zaredom smo ovdje, drugu godinu smo dobili, tako da sreća i veselje.''

Ima li posebno mjesto doma?

''Da, u ormariću zatvoren (smijeh). To nije ništa protiv Porina, ali sve nagrade, od Dore do svega što sam ikad dobio je u zatvorenom ormariću, ne vidi se ništa nigdje, tako da imam osjećaj da se bahatim pa ako ljudi dođu sve je u kutijama'', iskreno nam je rekao Baby Lasagna.

Porin za najbolju žensku vokalnu izvedbu posthumno je dodijeljen Gabi Novak, a preuzela ga je njezina unuka Lu Dedić, dok je u muškoj konkurenciji slavio Marko Tolja, koji je predstavio novi imidž.

''Poludio sam (smijeh), kriza srednjih godina. Nono mi je bio Talijan, tako da je valjda ta talijanština jednom morala izać'. Prestao sam se šišat i malo sam zabrijao.'', otkrio nam je Marko Tolja.

Porin za Novog izvođača godine pripala je Jakovu Jozinoviću, koji je iste večeri imao koncert u Beogradu pa su nagradu u njegovo ime preuzeli Matija i Miriam Cvek, čija dvogodišnja kćerkica Lota već ima istančan glazbeni ukus.

''Ukus za glazbu joj je odličan, u smislu super bira ove pjesme koje jako voli, odnosno super sam ju naučio što najviše voli. Kad ju pitaš što ćemo slušat onda kaže ''Under pressure'' pa Dedića i onda jazz.'', otkrio nam je Matija Cvek.

Porin za najbolji album rock glazbe otišao je u ruke benda Jelusick.

''Stresno je, nisam nikad spreman za te govore što god pripremim. Htio sam i neki vic nabacit, ali odjednom samo izgubim dar govora.'', priznao nam je Dino Jelusic.

Najspektakularniji nastup večeri imali su Let 3, Alka Vuica i Luka Nižetić.

''Zapravo sam mantrao cijeli život da se nekad susretnemo na sceni i to se dogodilo danas i meni ti je to kraj svemira.'', kaže Luka Nižetić.

Mrle nam je otkrio kako je za dobar brak, među ostalim, potrebna i raspodjela kućanskih poslova.

''I onda se manje umorimo i jedan i drugi i imamo puno više vremena za ljubav jedno prema drugom, a to je jako važno. Ja peglam, jednu fenomenalnu peglu sam kupio koja prepoznaje tkaninu jer ni Ivanka ni ja ne znamo peglati pa izgorimo sve što moramo peglati. I onda sam kupio tu peglu koja ima kameru, nema onog botuna koji moraš namještati.'', ispričao nam je Mrle.

Osnivač grupe Pavel Aljoša Šerić je na dodjelu stigao s rukom u gipsu.

''Žena se naljutila na mene pa evo, platio sam, zezam se. Bicikl, pokušavam odgoditi starenje i umjesto da žderem i ločem ja vozim bicikl i vidite što se dogodi.'', otkrio nam je Aljoša.

Ivan Dečak ne krije koliko je ponosan na prijateljstvo s frontmenima Pavela, Detoura i Mayalesa, koje je rezultiralo i zajedničkim hitom 'Doživotno'.

''Nećeš na sceni naći puno bendova koji se podržavaju, jedan drugog povuku za ruku kao što je bio pokojni Massimo, koji će ti kad vidi da nekome može pomoć, pomoći. Uglavnom, oprostit će ti sve dok ne napraviš nekakav uspjeh, onda će reć' 'nije on baš tako dobar'.'', ispričao nam je Ivan Dečak.

U ulozi i izvođača i prezentera našao se Goran Karan koji ovog četvrtka slavi 62. rođendan.

''Hvala Bogu da sam na dvije noge, da se bavim s onim što najviše volim, da je ljudima to drago, a rođendan ću provest s ekipom, ali u principu onako mirno i dostojanstveno kako i priliči mojoj dubokoj mladosti.'', izjavio je Goran Karan.

Dodjelu u rodnom gradu nije propustio ni Giuliano koji je daleke '99. za duet 'Jugo' s Marijanom Banom osvojio Porin za hit i pjesmu godine.

''Je, je, bilo je to godine, prošlo tisućljeće. Zapravo nismo mi to nikako očekivali, čak nismo bili ni blizu bine kad je bilo proglašenje, trebalo je malo dok dođemo, dok se probijemo. Bilo je puno te godine hitova: ''Mare i Kate'', ''Vjetre s Dinare'' i ''Ima li nade za nas.'', prisjetio se Giuliano.

Čast da uveliča najprestižniju diskografsku nagradu pripala je i jednoj od naših najuspješnijih glumica Nives Ivanković, koju rijetko imamo priliku sresti u javnosti.

''Ali obično ja mislim da takvi ljudi kao što sam ja, koji izgledaju onako dosta komunikativni i otvoreni su upravo opoziv svemu tome.'', izjavila je Nives.

U splitskoj glazbenoj večeri su uživale i Mia Dimšić i Andrea Šušnjara.

''Puno mi znači pogotovo što je nekako uz Porin i počela moja karijera i što me u počecima i gurnuo prema naprijed.'', rekla nam je Mia Dimšić.

''Pa svaka nagrada je dobra s tim da evo, ja kao dio grupe Magazin 14 i pol godina nisam dobila nikakvu nagradu struke, uvijek je to bila nagrada publike, tako da meni ta nagrada ipak najviše znači.'', zaključila je Andrea Šušnjara.

A većina glazbenika se složila da je dalmatinska metropola najbolji domaćin Porina pa se tako i zabava uz pjesmu nastavila do dugo u noć.

