Sjećate se nje iz kultnog filma Thelma & Louise? I sa 70 godina izgleda nevjerojatno

Glumicu Geenu Davis mnogi pamte po hitu ''Thelma & Louise'', a njezin izgled i danas oduševljava njezine obožavatelje.

Geena Davis i danas, gdje god se pojavi, ne prestaje oduševljavati obožavatelje. Slavna glumica, koja danas ima 70 godina, mnoge iznenađuje mladolikim izgledom i karizmom kojom je osvojila publiku još prije desetljeća.

Karijeru je započela početkom 80-ih, a prvu veću pažnju privukla je u filmu ''Tootsie'' 1982. godine. Ubrzo su uslijedile zapažene uloge u filmovima poput ''The Fly'' i ''Beetlejuice'', a za ulogu u filmu ''The Accidental Tourist'' osvojila je i prestižnog Oscara, piše Daily Mail.

Pravi proboj na svjetskoj sceni dogodio se početkom 90-ih, kada je glumila u kultnom filmu ''Thelma & Louise'', gdje je ostvarila nezaboravnu ulogu uz Susan Sarandon. Publika je pamti i po filmu ''A League of Their Own'', koji je dodatno učvrstio njezin status jedne od najpoznatijih glumica tog vremena.

Iako je godinama bila u središtu pozornosti, Geena je otvoreno govorila i o osobnim borbama. Nakon velikih uloga dijagnosticiran joj je poremećaj pažnje, zbog čega je, kako je priznala, dugo mislila da nešto nije u redu s njom.

''Cijeli život sam nosila veliki teret srama jer nisam mogla započeti ili dovršiti mnoge stvari'' ispričala je u emisiji ''Loose Women'' 2022. godine., dodajući da joj je dijagnoza donijela veliko olakšanje.

Geena, koja s bivšim partnerom Rezaom Jarrahijem ima kćer Alizeh i blizance Kiana i Kaiisa, s kojim se razišla 2017., istaknula je ranije i kako joj je drago što je majka postala tek u četrdesetima.

''Jako sam zahvalna što sam djecu dobila u četrdesetima jer sam znala da ću biti više uključena u njihov odgoj. Nisam imala puno samopouzdanja, ali bila sam odlučna da ga moja djeca imaju'', rekla je svojedobno.

Osim glumačke karijere, poznata je i po svom zalaganju za ravnopravnost žena u filmskoj industriji. Više puta je isticala koliko je važno ženama dati veći prostor i značajnije uloge na filmu i televiziji. Godine 2004. osnovala je Geena Davis Institute on Gender in Media, organizaciju koja analizira zastupljenost spolova u dječjim i obiteljskim medijima. Njezina misija je povećanje raznolikosti i ravnoteže među spolovima, s posebnim naglaskom na djecu kao publiku.

Objavila je i memoare pod nazivom ''Dying of Politeness'' 2022., gdje piše o svojim iskustvima u Hollywoodu i borbi za vlastiti glas.

Ovih se dana pojavila i na posebnom panelu posvećenom njezinu opusu na kojem je otkrila da sanja o ulasku u Marvelov filmski svemir.

''Jedan od mojih najvećih ciljeva jest biti u Marvelovom filmu, moram to reći. Nekad su to bili ''Zvjezdani ratovi'', ali sad – možda negativka ili nešto slično. Trebala bih proći kroz cijeli njihov katalog likova i vidjeti postoji li netko poput mene.''

Unatoč godinama, Geena Davis i dalje plijeni pažnju gdje god se pojavi, a njezina priča dokaz je da se uspjeh, samopouzdanje i autentičnost grade kroz cijeli život.

