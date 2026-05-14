Koja je tajna njene mladolikosti? Glumica u 93. godini otkrila čemu duguje ovakav izgled

Holivudska diva Joan Collins privukla je sve poglede na crvenom tepihu Filmskog festivala u Cannesu, gdje je u 93. godini pokazala da elegancija i glamur doista nemaju rok trajanja.

Zvijezda kultne serije ''Dinastija'' zablistala je u spektakularnoj bijeloj haljini s dramatičnim volanima, dijamantnom ogrlicom i crnim rukavicama, a mnogi su se ponovno zapitali – kako Joan Collins i dalje izgleda tako mladoliko?

Glumica, koja je svjetsku slavu stekla 1981. godine u ulozi Alexis Colby, već godinama otvoreno govori o svojim navikama i ritualima koji joj pomažu da zadrži vitalnost i svjež izgled.

Joan tvrdi da nikada nije bila pobornica strogih dijeta ni ekstremnih tretmana. Umjesto toga, ključ vidi u umjerenosti.

''Ne trpam se hranom. Pojedem samo polovicu onoga što mi je na tanjuru i ne uskraćujem si ništa'', rekla je za OK! Magazine jednom.

Dodala je kako i dalje uživa u malim životnim zadovoljstvima:

''Pijem vino, jedem desert, tost i pijem kavu sa šećerom. Mislim da sam jednostavno sretna.''

Jedna od njezinih svakodnevnih navika je i konzumacija avokada.

''Svaki dan pojedem avokado'', otkrila je glumica za The Express.

Avokado je bogat zdravim mastima, vlaknima i antioksidansima koji pozitivno djeluju na kožu, srce i opće zdravlje organizma.

Iako je u mladosti obožavala plesati do ranih jutarnjih sati, danas preferira umjereniji pristup aktivnosti.

''Moj režim vježbanja puno se promijenio tijekom godina. Kao djevojka bila sam vrlo aktivna i plesala satima'', ispričala je za Platinum Magazine.

Danas najviše prakticira lagane vježbe, fizioterapiju i plivanje.

''Toplo preporučujem vježbanje uz fizioterapeuta starijim muškarcima i ženama koji žele ostati u formi. Najčešće vježbam pola sata dnevno i otkrila sam da mi to daje energiju'', rekla je za My Weekly.

Aktivan način života održao ju je nevjerojatno pokretljivom pa je Joan jednom prilikom otkrila da još uvijek može napraviti špagu.

Iako mnogi teško vjeruju da nije bila na estetskim operacijama, Joan već godinama tvrdi da njezin izgled nije rezultat kirurških zahvata.

''Nisam koristila botoks, nisam radila nikakve estetske korekcije i nisam imala injekcije masti'', napisala je u The Telegraphu.

Glumica kaže kako joj nije problem imati bore jer smatra da lice treba izgledati prirodno.

''Možete vidjeti da nisam bila na operacijama jer imam bore i opuštenu kožu'', izjavila je za The Sun.

Jedan od najvažnijih beauty savjeta Joan Collins jest zaštita od sunca. Glumica tvrdi da lice skriva od štetnih UV zraka još od svoje dvadesete godine.

''Uvijek sam koristila zaštitu od sunca i držala lice podalje od štetnih zraka'', rekla je za You Magazine.

Također nikada ne odlazi na spavanje bez skidanja šminke i nanošenja noćne kreme.

''Mama je mene i sestru Jackie naučila da skidamo šminku prije spavanja još kada smo imale 14 godina'', otkrila je.

Prije važnih događanja koristi jednostavan trik za svježiji izgled:

''Uzmem zdjelu leda i blazinice, ohladim ih i stavim na oči pet minuta. To smanjuje natečenost i osvježava oči.''

Joan vjeruje da čak i način spavanja utječe na izgled kože.

''Uvijek spavam na leđima. Naučila sam se tome jer su mi rekli da spavanje na boku uzrokuje ‘zgužvano lice’ – i to je apsolutno točno'', rekla je.

Sudeći prema njezinom pojavljivanju u Cannesu, disciplina, umjerenost i dosljedna njega očito daju rezultate. Joan Collins i u desetom desetljeću života ostaje simbol bezvremenskog holivudskog glamura.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.



