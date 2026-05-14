Voditeljica Eurosonga nasljednica je milijunskog carstva kristala, no ona je odabrala drugačiju karijeru

Od nasljednice slavnog carstva kristala do jedne od najpoznatijih televizijskih zvijezda Europe, Victoria Swarovski potvrdila je status žene koja je uspjela izaći iz sjene slavnog prezimena.

Austrijska voditeljica, pjevačica i nasljednica slavnog carstva kristala Victoria Swarovski ove godine vodi Eurosong u Beču zajedno s glumcem i voditeljem Michaelom Ostrowskim.

Victoria Swarovski rođena je 16. kolovoza 1993. godine u Innsbrucku u Austriji kao članica jedne od najpoznatijih europskih obitelji. Njezin pradjed Daniel Swarovski osnovao je kompaniju Swarovski, globalno poznatu po luksuznim kristalima i nakitu, a upravo je zbog tog prezimena odmalena bila pod povećalom javnosti.

Iako je odrasla u svijetu luksuza, Victoria je vrlo rano pokazala da želi vlastitu karijeru. Već kao djevojčica pjevala je u zborovima, a sa samo 15 godina pojavila se u televizijskoj emisiji njemačkog komičara Marija Bartha nakon što mu je spontano zapjevala u supermarketu. Upravo taj trenutak otvorio joj je vrata glazbene scene.

Victoria Swarovski i Michael Ostrowski - 2 Foto: Afp

Victoria Swarovski - 13 Foto: Profimedia

Victoria Swarovski - 1 Foto: Profimedia

Sa 17 godina potpisala je ugovor sa Sony Musicom i počela graditi glazbenu karijeru pod umjetničkim imenom Victoria S. Objavila je singl ''One in a Million'', a posebnu pažnju privukla je pjesmom ''There’s a Place for Us'', koja je bila povezana s filmom ''Kronike iz Narnije: Plovidba broda Zorogaza''.

Galerija 17 17 17 17 17

Pogledaji ovo Celebrity Naša misica prošetala crvenim tepihom u Cannesu i podigla standarde u prozirnoj haljini

Nakon glazbenih početaka nekoliko godina provela je u Los Angelesu pokušavajući ostvariti međunarodnu karijeru, no pravi televizijski proboj dogodio se 2016. godine kada je pobijedila u njemačkom showu Let’s Dance. Publiku je osvojila elegancijom i disciplinom, a upravo joj je ta emisija potpuno promijenila život.

Victoria Swarovski - 9 Foto: Profimedia

Victoria Swarovski - 14 Foto: Profimedia

Victoria Swarovski - 11 Foto: Profimedia

Dvije godine kasnije vratila se u isti show, ali u ulozi voditeljice. Isprva je bila suočena s kritikama i skepticizmom javnosti, ponajviše zbog poznatog prezimena, no s vremenom je postala jedno od najprepoznatljivijih televizijskih lica njemačkog govornog područja. Sama je više puta priznala da je zbog prezimena Swarovski osjećala kako se mora dokazivati dvostruko više od drugih.

Osim televizije, okušala se i u poduzetništvu pa je 2021. pokrenula beauty brend Orimei Beauty, a posljednjih godina sve je prisutnija i u modnom svijetu.

Pogledaji ovo Nekad i sad Pamtite li Dharmu? Više nije razigrana plavuša, pojavile su se njene najnovije fotke

Veliku pažnju svjetskih medija privukao je i njezin privatni život. Godine 2017. udala se za investitora Wernera Mürza na raskošnom vjenčanju u Italiji. Haljina ukrašena stotinama tisuća Swarovski kristala postala je globalni hit i jedna od najkomentiranijih celebrity vjenčanica posljednjih godina. Par se kasnije razveo, a Victoria je danas u vezi s Markom Mateschitzom, nasljednikom Red Bulla.

Victoria Swarovski - 3 Foto: Profimedia

Victoria Swarovski - 4 Foto: Profimedia

Victoria Swarovski - 8 Foto: Profimedia

Victoria Swarovski - 7 Foto: Profimedia

Ekskluzivni intervju s Miroslavom Škorom: Progovorio o borbi za život, ratu i Thompsonu. Cijeli podcast pogledajte u nastavku.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.



1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Nekad i sad Koja je tajna njene mladolikosti? Glumica u 93. godini otkrila čemu duguje ovakav izgled

1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Zanimljivosti Vitka plavuša u minijaturnom bikiniju pokazala utegnute atribute iz svih kutova