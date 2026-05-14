Znate li tko je menadžer lelekicama? Natjecao se u jednom hrvatskom realityju

Tomislav Roso posljednjih je mjeseci jedno od najspominjanijih imena domaće glazbene scene, a iza uspjeha popularnih Lelekica krije se bivši reality natjecatelj.
Iako ga je domaća publika prvi put upoznala još 2018. godine u reality showu, Tomislav Roso danas je jedno od najspominjanijih imena domaće glazbene scene.
Ovaj Kaštelanin stoji iza uspjeha etno-pop sastava Lelek, popularnih Lelekica, koje su pjesmom ''Andromeda'' osvojile Doru i izborile odlazak na Eurosong.
Roso je autor stihova pjesme ''Andromeda'', ali i jedan od ključnih ljudi cijelog projekta Lelek. Osim što vodi kreativni smjer grupe, sudjeluje u produkciji i menadžmentu sastava koji je u kratkom vremenu postao pravi fenomen domaće scene.
Šira javnost pamti ga iz sedme sezone hrvatskog Big Brothera, gdje je zbog svoje visine od čak 205 centimetara i mirnog karaktera brzo postao jedan od favoritа gledatelja. U show je ušao kao hotelijersko-turistički tehničar iz Kaštel Novog, a do samog kraja natjecanja stigao je zahvaljujući svojoj smirenosti i drugačijem pristupu od većine kandidata.
Nakon realityja povukao se iz medija i okrenuo glazbi. Posljednjih godina intenzivno radi kao tekstopisac i kreativac, a upravo je kroz projekt Lelek ponovno došao u fokus javnosti. Prošle godine bio je autor pjesme ''The Soul of my Soul'', s kojom se grupa također predstavila na Dori, dok je ove godine ostvario najveći uspjeh dosad pobjedom s pjesmom ''Andromeda''.
