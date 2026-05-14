Znate li tko je menadžer lelekicama? Natjecao se u jednom hrvatskom realityju

Tomislav Roso posljednjih je mjeseci jedno od najspominjanijih imena domaće glazbene scene, a iza uspjeha popularnih Lelekica krije se bivši reality natjecatelj.

Iako ga je domaća publika prvi put upoznala još 2018. godine u reality showu, Tomislav Roso danas je jedno od najspominjanijih imena domaće glazbene scene.

Ovaj Kaštelanin stoji iza uspjeha etno-pop sastava Lelek, popularnih Lelekica, koje su pjesmom ''Andromeda'' osvojile Doru i izborile odlazak na Eurosong.

Tomislav Roso - 2 Foto: Darko Tomas / CROPIX

Roso je autor stihova pjesme ''Andromeda'', ali i jedan od ključnih ljudi cijelog projekta Lelek. Osim što vodi kreativni smjer grupe, sudjeluje u produkciji i menadžmentu sastava koji je u kratkom vremenu postao pravi fenomen domaće scene.

LELEK - 2 Foto: Afp

Lelek Foto: Profimedia

Šira javnost pamti ga iz sedme sezone hrvatskog Big Brothera, gdje je zbog svoje visine od čak 205 centimetara i mirnog karaktera brzo postao jedan od favoritа gledatelja. U show je ušao kao hotelijersko-turistički tehničar iz Kaštel Novog, a do samog kraja natjecanja stigao je zahvaljujući svojoj smirenosti i drugačijem pristupu od većine kandidata.

Tomislav Roso - 3 Foto: Darko Tomas / CROPIX

Pogledaji ovo Celebrity Naša misica prošetala crvenim tepihom u Cannesu i podigla standarde u prozirnoj haljini

Nakon realityja povukao se iz medija i okrenuo glazbi. Posljednjih godina intenzivno radi kao tekstopisac i kreativac, a upravo je kroz projekt Lelek ponovno došao u fokus javnosti. Prošle godine bio je autor pjesme ''The Soul of my Soul'', s kojom se grupa također predstavila na Dori, dok je ove godine ostvario najveći uspjeh dosad pobjedom s pjesmom ''Andromeda''.

Galerija 10 10 10 10 10

Pogledaji ovo Nekad i sad Koja je tajna njene mladolikosti? Glumica u 93. godini otkrila čemu duguje ovakav izgled

Ekskluzivni intervju s Miroslavom Škorom: Progovorio o borbi za život, ratu i Thompsonu. Cijeli podcast pogledajte u nastavku.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.



1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Zanimljivosti Voditeljica Eurosonga nasljednica je milijunskog carstva kristala, no ona je odabrala drugačiju karijeru

1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Zanimljivosti Vitka plavuša u minijaturnom bikiniju pokazala utegnute atribute iz svih kutova