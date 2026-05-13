Izraelci vrijeđali Lelek? Fanovi traže ispriku nakon poteza koji je mnoge zgrozio

Izraelska televizija KAN objavila je isječak nastupa grupe Lelek u polufinalu Eurosonga s komentarom koji su mnogi eurovizijski fanovi okarakterizirali kao uvredljiv.

Članice grupe Lelek, koje ove godine predstavljaju Hrvatsku na Eurosongu, u utorak su proslavile ulaz u finale najvećeg svjetskog glazbenog natjecanja. Ovo je treći ulazak u finale za Hrvatsku u posljednjih pet godina, a njihov nastup pratile su i neke druge televizije.

Jedna takva reakcija dovela je i do niza negativnih reakcija eurovizijskih fanova i optužbi za brisanje komentara.

This is so fucking disgusting. Israel needs to be disqualified and KAN should issue a formal apology to Lelek and Croatia!! Eurovision is about celebrating culture not mocking others!!!



Translation: “When you overdo it with henna tattoos in Eilat”@eurovision #eurovision #esc pic.twitter.com/4saGPzyNKy — DMM 🇭🇷🇲🇪🇫🇮🇱🇻 (@dmm999_) May 13, 2026

Izraelska televizija KAN, koja je prije samog Eurosonga dobila upozorenje od Europske radiodifuzne unije zbog reklama u kojima Noam Bettan moli svih deset glasova s jednog broja, na svojem Instagramu stavila je isječak iz nastupa Leleka u prvom polufinalu uz tekst "Kao žena koja je pretjerala s tetovažama kanom u Eilatu", aludirajući na tetovaže na licima i rukama djevojaka.

Fanovi Eurosonga taj su potez KAN-a shvatili kao podcjenjivački i uvredljiv, zbog čega su ih sasuli komentarima. Do trenutka zaključivanja ovog članka objava je izbrisana.

"Ovo je toliko je*eno odvratno. Izrael treba biti diskvalificiran, a KAN bi trebao izdati službenu ispriku Leleku i Hrvatskoj!! Eurosong je slavlje kulture, a ne ismijavanje drugih!", "Kao nacionalna televizija, ovi su komentari(i) ispod svake razine profesionalnosti!", "Smiješno je kako se žalite ako se netko šali na izraelsku izvedbu, ali u redu je kad se šališ o pjesmi koja ima divno i puno bolje značenje od Michelle", "Hoće li ikada biti izdanje u kojem svi vi nemate kontroverzne komentare?", "Bilo je jako lijepo, tko zna priču o Andromedi, razumije", "OK, nemojte se uvrijediti kad ljudi govore negativne stvari o vašem nastupu... Idemo glasati za Hrvatsku!", "Znači, cijeli svijet mora poštovati Izrael, ali Izrael ne mora nikoga poštovati. To ima ime i to je loša stvar", pisali su im u komentarima.

Na objavu je reagirala i grupa Lelek kratkotrajnom objavom na Instagramu kojom izražava nezadovoljstvo neprofesionalnim komentarima.

"Uznemirene smo komentarima izraelske javne televizije KAN u kojima su ismijane naša kultura i žrtve potlačenih katoličkih žena. Posebno je uznemirujuće ismijavati žene koje pjevaju o ženskoj boli i patnji, pritom pokazujući potpuni nedostatak empatije i poštovanja prema patnji drugih", poručile su lelekice.

Kao i Lelek, svoje mjesto u finalu našao je i izraelski predstavnik Noam Bettan s pjesmom "Michelle".

Prije prvog polufinala održani su prosvjedi, o tomu više čitajte OVDJE.

Poslije prolaska Leleka u finale kratko se oglasio i Baby Lasagna, o čemu više čitajte OVDJE.

