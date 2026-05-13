Imamo reakcije fanova lelekica direktno iz Beča: ''Hrvatska, predivna, moćna, scenografski jaka!''

Grupa Lelek, naše predstavnice na ovogodišnjem Eurosongu, izborile su finale. Ostavile su snažan dojam, a pohvale stižu sa svih strana. Kako su obožavatelji Eurosonga u Beču DOčekali prvu polufinalnu večer te što misle o našoj grupi, donosi Dino Stošić koji je u Beču, u srcu samog događanja.

U finalu smo! Grupa Lelek izborila je svoje mjesto među deset zemalja. Naše su predstavnice snažnom te emotivnom izvedbom osvojile i publiku u dvorani i gledatelje diljem Europe.

Da je hrvatski nastup itekako ostavio dojam, potvrđuju i brojni navijači, koji su još prije samog početka polufinala glasno navijali upravo za naše Lelekice.

''Hrvatska! Obožavam je, predivna je, moćna, scenografski jaka. Dirljiva je i dramatična. Volim je, to je himna koja govori o borbi žena u Hrvatskoj'', rekla nam je navijačica Rachel.

Lelek u finalu Eurosonga Foto: In Magazin

Možemo reći kako Lelekomanija trese Beč! Tako se na svakom koraku može čuti Andromeda u aranžmanu strastvenih navijača.

A dok su se posljednje probe odvijale iza kulisa, ispred pozornice već se stvarala prava eurovizijska groznica. Satima prije početka polufinala, obožavatelji su se počeli okupljati u eurovizijskom selu, mjestu gdje se navija, pjeva i slavi, bez obzira na to iz koje zemlje dolazite.

Eurovizijsko selo udaljeno je oko dva i pol kilometra od dvorane. Dok će tamo spektakl pratiti više od 10000 ljudi, ovdje se očekuje i do čak 30 tisuća posjetitelja.

I dok jedni napeto iščekuju rezultate, drugima je, kažu, najvažnije samo biti dio jedinstvene eurovizijske atmosfere.

A dok se na pozornici odlučuje tko ide dalje, na ulicama grada već je jasno jedno – Eurosong je ponovno okupio tisuće ljudi željnih dobre glazbe, zabave i nezaboravne atmosfere. Za hrvatske predstavnice, navijanje se nastavlja i u finalu.

