Vjeruju li naši poznati u čuda? ''Nedavno sam imao zdravstvenih problema i čudom sam upoznao...''

Što se dogodi kada blještavilo scene zamijeni trenutak iskrenosti? Na predstavljanju knjige ''Evo me'', poznata su lica našem Dini Stošiću otkrila što vide kao najveći grijeh današnjice te kako prakticiraju svoju vjeru.

Malo se autora može pohvaliti da je njihovo djelo u rukama držao sam Sveti Otac. Za Kseniju Abramović, njezina nova knjiga ''Evo me'' nije samo skup zapisanih misli, već putovanje koje je svoj vrhunac doživjelo u Vatikanu.

''Izuzetno divan pastir koji zna slušati. Velika kvaliteta našeg pape Lava XIV. je to što zna slušati. Jako me lijepo saslušao, blagoslovio i na koncu mi rekao hvala.''

Daleko od blještavila pozornice, poznati imaju svoj način povezivanja s onim neopipljivim.

''Ja vam, što se tiče vjere, vjerujem. Mislim da je to najvažnije. I opet velim, tu svoju vjeru i taj odnos prema tome popio sam s majčinim mlijekom i ne mogu zamisliti drugačiji život'', kaže Miroslav Škoro.

''Čim otvorim oči, odmah ide zaziv Duhu Svetomu, tijekom dana na putu isto krunica, kad god sam u autu. Misa mi je jako bitna, kao i ispovijed. Dakle, važno je, kao što trebamo održavati tijelo, tako mi je jako bitno održavati i dušu'', govori pjevačica Vanessa Mioč.

''Ima jedna mala knjižica koju čitam svaki dan. A sva sreća da imam svog sina, ovog najmlađeg, ministranta od 13 i pol godina, koji je nekako zavolio vjeru. I onda me on, kako se kaže po zagrebački, zna pošpotati'', kaže Dubravko Šimenc.

''Moj sakramentalni život je bogat. Volim ići na misu više od jednom tjedno, ne samo nedjeljom, jel'. Ali definitivno mi je kao majci danas glavni cilj usaditi tu vjeru i svojoj djeci'', rekla je Marija Husar Rimac.

Kaže se da postoje dva načina gledanja na život: kao da ništa nije čudo ili kao da je sve čudo.

''Za početak, svakome od nas čudo je probuditi se ujutro živ. I mislim da, kad toga postanemo svjesni, tada nećemo ni imati potrebu tražiti neka veća čuda'', misli Ivana Husar Mlinac.

''Ja mislim da je svaki trenutak čudo. Dakle, kada bi ljudi bili svjesni koliko je sve ovo skupa krhko i koliko se čuda moralo dogoditi da bismo uopće postojali kao ljudi...'', dodaje Škoro.

''Najveće čudo je to što imamo dar života, što smo se probudili i ugledali današnji dan. Samo možemo pogledati — mnoge su bolnice pune, mnogo djece umire od gladi. Dovoljno je osvrnuti se na neke druge države'', rekla je Simona Mijoković.

''Da, čuda se događaju, vjerujte mi. Nedavno sam imao nekih zdravstvenih problema i čudom upoznao jednu divnu osobu, jednu doktoricu, koja je postala sastavni dio mog svakodnevnog života'', ispričao je Šimenc.

No tamo gdje je vjera, često su i iskušenja koja okružuju sve nas.

''Oholost je uvijek bila najveći grijeh, broj jedan, ali danas je nekako perfidna u smislu da nisi ni svjestan da postoji, da je tu. Ja se borim s tim, svi se mi borimo s tim'', misli Marija Husar.

''To su ogovaranje, upravo ta oholost, sebičnost, ljubomora i mislim da se s time, nažalost, svakodnevno suočavamo. Pitanje je koliko to zapravo pokušavamo kontrolirati'', zaključuje Mioč.

Bilo da je riječ o velikim čudima ili svakodnevnim bitkama s vlastitim slabostima, poruka ove večeri bila je jasna: čovjek je najjači kada prizna svoju ranjivost.

