Ona je "it" djevojka novog zvuka Hrvatske: Planira li Miach inozemnu karijeru?

Osvježila je domaću scenu, pomela glazbene ljestvice i postala apsolutno "it" djevojka nove generacije! Nedavno je Miach oduševila zagrebačku publiku, a naš Dino Stošić uhvatio ju je odmah nakon silaska s pozornice. Kako se snalazi u "muškom svijetu" trapa, sanja li o svjetskoj karijeri te što bi bila da nije Miach? Doznajte u nastavku.

Zaboravite pravila da je trap isključivo "muška igra". Na domaću scenu ušetala je ona – tiha, talentirana i nevjerojatno karizmatična. Mia Čičak, poznatija kao Miach, ne samo da korača tim putem, već diktira tempo koji publika jednostavno obožava.

"Meni je samo drago da sam u prekrasnom društvu, svi surađujemo skupa, sve je super, tako da meni je drago da sam i prihvaćena i da mogu raditi to što volim. I eto, lijepo je", rekla je Miach.

Život joj se promijenio otkad je došla na vrhove domaćih glazbenih ljestvica.

"Promijenio se jer, ono, kad ideš u pidžami do pekare, si onako 'aaa', ali dobro. Ali mislim, meni je to sve lijepo i znam da je njima puno hrabrosti trebalo. Kažem, to dolazi s poslom, a ja radim ono što volim, tako da se neću žaliti ni na što."

Sve uspjehe niže na domaćem terenu, a hoće li Miach zaigrati i na međunarodnoj sceni te gdje se vidi za pet godina?

"Iskreno, prije sam uvijek govorila ne, ali u zadnjih par godina mi se to sve više javlja. Ne, neću reći da hoću, ali možda, tko zna. Za pet godina, ne znam, sretna sa još puno albuma, puno nekih uspjeha i privatnih i poslovnih i to."

Otkrila nam je i da je u planu moćna ženska himna.

"Upravo smo imali neki razgovor u backu. Neću reći s kim, ali meni su došli s idejom. Tak da, vidjet ćemo."

Da nije osvojila pozornicu, njezin život mogao je izgledati potpuno drugačije.

"Pa, pošto sam završila ekonomiju, možda bih radila nešto u menadžmentu, to me uvijek zanimalo, ili u modi, to mi je isto uvijek bilo fora, tako da nikad nećemo znati."

Iako je danas inspiracija mladim djevojkama, Miach je također imala jednog idola u svom ormaru.

"Ja inače nisam bila osoba od ljepljenja postera, ali jedan koji jesam imala bila je Avril u unutrašnjosti ormara, tako da Avril, love her."

Svoj prepoznatljiv stil gradi sama.

"Pa ovisi kako kad, mislim, ja stvarno obožavam modu, tako da za neke nastupe većinski ja smišljam, nekad imam stilisticu, tako i za spotove. Tako da volim surađivati s drugima, ali uvijek imam ja malo svoje prste u tome."

Spoj vrhunske estetike i modernog zvuka lansirao je Miach među zvijezde, a sudeći prema svemu, njezin sjaj će biti sve jači.

