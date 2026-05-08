Doris Dragović progovorila o žrtvi koju je podnijela zbog karijere: "To nije normalno..."

Vrhunac proslave svetoga Dujma bio je sinoćnji spektakularni koncert Doris Dragović na prepunoj splitskoj Rivi. U razgovoru s našim Gordanom Vasiljem glazbena diva koja se odrekla honorara dotaknula se i rodnog grada, obitelji, majčinstva i više od četiri desetljeća duge karijere.

Svojim moćnim glasom i nevjerojatnom energijom Doris Dragović nikoga nije ostavila ravnodušnim na sinoćnjoj fešti svetog Duje na prepunoj splitskoj Rivi.

"Ta energija, ako nije moja, to je Božja stvar, jer mi stvarno... Slažem se s tobom, ako ne da nije normalno da netko iskače, odskače svoj koncert sa 65 godina. Tako će biti, ako bude tako, Božja volja i sve to."

Jedna od najvećih domaćih glazbenih diva u potpunosti se odrekla svojih honorara kako bi pridonijela obnovi splitske Arene.

"Grad Split zaslužuje svoju Arenu. I jednostavno nisam htjela ostati po strani. Kad je gradonačelnik rekao: 'Idem u obnovu Arene', nisam htjela ostati po strani i komentirati, nego sam htjela nešto napraviti. Naravno da će obnova Arene koštati puno više nego moj honorar, ali evo..."

Omiljena Splićanka otkrila nam je kako je izgledala Sudamja tijekom njezina djetinjstva.

"Ta procesija vječna je inspiracija. To se trčalo, to se sređivalo. To je mater vukla, letio si za majkom kao zastavica da stigneš na procesiju. Naravno, misa, svi Dujini blagoslovi. E, onda bi popodne došla tombola... Da ti vidiš koji su ti živci bili."

Njezini bezvremenski hitovi i emocija obilježili su generacije, a više od četiri desetljeća impresivne karijere ne bi bilo moguće bez velike podrške njezine obitelji, supruga Marija i sina Borne.

"Činjenica je da što su me više imali ljudi koji su me htjeli čuti, koji su pratili to što radim kroz sve ove godine, to me manje imala moja obitelj, to je jednostavno zakon fizike. Prema tome, oni su debelo uložili u sve ovo što ja jesam danas. Uložili su sebe, svoje živote, svoje strpljenje i svoju ljubav, sve."

Majčinstvo, kaže, smatra najčudesnijim iskustvom svoga bogatog života.

"Biti majka je nešto što te promijeni iz korijena. Odjednom više nisi u epicentru samo između sebe, nego ti to postaje tvoje dijete. Ja imam još jednu stvar, to je moj Dante, koji se pričešćuje u nedjelju. Dante je jedno čudesno biće u mom životu. Ja sam kuma, a on je došao da nas veseli i ja ću se veseliti svojoj sreći. Svoj Majčin dan proslavit ću s njim na njegovoj pričesti."

Njezine pjesme postale su dio kolektivnog pamćenja, a Doris ostaje ono rijetko ime koje ne blijedi vremenom.

"Zbog vas, tebe koji mi to govoriš, zbog ljudi kao što si ti, ja postojim. I dok budem u srcima i dušama tako bila, nekako kroz djetinjstva, kroz mladosti i tako dalje, dotle ću postojati. Kad toga više ne bude, neće biti ni mene."

Žena koja nas je dvaput sjajno predstavila na Eurosongu poželjela je sreću našim ovogodišnjim predstavnicama, djevojkama iz grupe Lelek.

"Da budu prve jer su čudesne, originalne, jer su sjajne. Navijam, navijam, navijam."

A nakon 16 godina, Doris je krajem 2025. objavila novi album iza kojeg stoji, kako ona kaže, njezin drugi sin Ivan Huljić.

"To je bila prvenstveno želja i ljubav mog Ivana i mi smo to napravili, a ja sam to napravila s puno ljubavi, brige, pažljivosti. Znamo koliko je trajalo upravo zbog te pažljivosti i brige. Pa, evo, nadam se da će se nekome to nešto i sviđati. Nama se sviđa."

Kao što se i tisućama njezinih sugrađana svidio njezin spektakularni koncert na do posljednjeg mjesta ispunjenoj Rivi.

